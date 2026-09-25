El riesgo país de la Argentina superó este viernes los 600 puntos básicos y llegó a 611, según el indicador que elabora JP Morgan. La suba se explicó por una nueva caída de los bonos soberanos y dejó al índice en su nivel más alto en cinco meses.

Al promediar la rueda, el indicador avanzó 33 unidades en el día, equivalente a un alza de 5,7%, y acumuló 10 jornadas consecutivas de aumento. El valor más cercano había sido el 8 de abril, cuando tocó 610 puntos.

Bonos en baja La presión sobre el riesgo soberano se vinculó con nuevas pérdidas en los títulos públicos. Entre los Bonar, la caída llegó al 2,1% en el caso de AL41D, mientras que en los Globales alcanzó hasta 3% en GD46D. En lo que va de la semana, el incremento del indicador fue de 79 puntos básicos, según verificó Agencia Noticias Argentinas.

Ese nivel de riesgo soberano limita la posibilidad de que el Estado nacional evalúe una colocación en el mercado internacional de deuda voluntaria. En paralelo, el rendimiento del bono a 10 años de Estados Unidos, considerado de referencia, sube por encima del 5% y amplía la brecha que suele presionar sobre los activos argentinos.

Factores externos e internos Entre las variables que inciden aparecen la decisión de la Fed sobre la tasa de interés, un contexto internacional más adverso y la incertidumbre sobre el programa económico del Gobierno. También se mencionan los últimos datos macroeconómicos, que resultan negativos para el indicador. En Estados Unidos, el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, ratificaron esta semana que el plan no tendrá cambios y que el país cuenta con fondos para pagar la deuda pública.

Sin embargo, los inversores observan con preocupación los resultados sociales del programa, entre ellos el aumento de la pobreza y la caída de la actividad en la mayoría de los sectores. En el mercado accionario, las empresas argentinas que cotizan en Wall Street retrocedieron hasta 3%, con Transportadora de Gas del Sur en ese nivel, mientras que Loma Negra subió 1,2% y Corporación América avanzó 1,4%. En la plaza local, el Merval cedió 1,5% y la Bolsa porteña operó con mayoría de bajas.