El riesgo país sube este viernes por sexta jornada consecutiva y llega a 629 puntos básicos, en un contexto de caída de la tasa de retorno de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, referencia usada por el JP Morgan para medir el indicador.

La evolución se da pese a señales locales que, en otro escenario, podrían haber favorecido una baja, como la reciente licitación de deuda y la recuperación del ritmo de compras de dólares por parte del Banco Central. El miércoles, la Secretaría de Finanzas logró un rolleo del 136% sobre vencimientos por $4,85 billones, según el dato difundido en la jornada. Esa absorción de pesos redujo margen para compras de divisas por parte de privados y se reflejó en una baja de la cotización del dólar.

Compras de divisas

La autoridad monetaria compró USD 182 millones en el mercado libre de cambios y completó USD 914 millones en las diez ruedas de octubre. Esa cifra casi duplica los USD 473 millones adquiridos en todo septiembre, según el recuento difundido en la jornada. Analistas citados en la cobertura vinculan la suba reciente del riesgo país con la merma de compras de dólares del Banco Central en agosto y septiembre.

El analista financiero Nau Bernués sostuvo que “el principal factor detrás de la caída de los bonos argentinos, por más raro que parezca, no es argentino”. También señaló que desde enero la tasa del bono a 10 años pasó del 4,2% al 5,3%, su nivel más alto desde 2002, y agregó: “Si al activo de referencia le pasa eso, a todo lo demás le suele pasar peor”. Esa tasa bajó a 5,12% en las últimas horas, movimiento que acompañó la suba del riesgo argentino.

Mercados y dólar

El índice S&P Merval avanza 0,12% en una rueda oscilante, con nueve alzas y once bajas entre las principales acciones. Entre las subas se ubican Telecom (1,35%), Edenor (0,89%) y Loma Negra (0,84%), mientras que entre los retrocesos figuran Banco Macro (-2,18%), Banco Supervielle (-1,92%) y TGN (-1,91%). En Wall Street, los ADRs argentinos muestran mayoría de alzas, con mejoras en Cresud (3,2%), Tenaris (3,1%) y Corporación América (2,9%).

En el mercado cambiario, el dólar mayorista opera a $1.513 sin cambios respecto del cierre previo, mientras el Banco Central fijó el techo de la banda de flotación en $1.936,17. La brecha entre ambas cotizaciones es de 27,97%, equivalente a $423,17, y es la mayor desde la puesta en marcha del régimen de bandas en abril de 2025. El dólar minorista cae cinco pesos y se vende a $1.530 en el Banco Nación y otras entidades; el tarjeta o turista se ubica en $1.989 con el recargo del 30% a cuenta de Ganancias.

Bonos y contexto externo

El dólar blue se mantiene en $1.545, el MEP sigue en $1.539,43 y el contado con liquidación baja 0,17% a $1.616,56. En bonos, el GD41 cae 0,17% y el AL30D retrocede 0,12%, mientras el AL30 sube 0,13%. En Estados Unidos, el Dow Jones avanza 0,27%, el S&P 500 cae 0,23% y el Nasdaq baja 1,26%, en una rueda marcada por el mal desempeño del sector de semiconductores. En materias primas, el WTI retrocede 0,16% a USD 97,81 y el Brent baja 0,18% a USD 105,73, mientras el oro sube 0,74% a USD 4.201,10. En Chicago, la soja cae 0,57%, el trigo 1,72% y el maíz 0,94%.