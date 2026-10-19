El riesgo país subió casi 30 puntos este lunes y alcanzó los 675 puntos básicos, su nivel más alto en el año, en una señal de deterioro de la confianza del mercado sobre el programa económico de Javier Milei y Luis Caputo. El indicador elaborado por JP Morgan avanzó 4,2% respecto del cierre del viernes, cuando había quedado en 648 puntos. Con ese movimiento, acumuló una suba de 11,2% en lo que va de octubre.

La cifra de este lunes es la más alta desde octubre de 2025, cuando el indicador superó los mil puntos básicos por la incertidumbre vinculada con las elecciones legislativas. En esta oportunidad, la suba se dio en una jornada adversa para los bonos en dólares, que cayeron en torno al 1%, y para las acciones argentinas que cotizan en Wall Street. Entre las bajas más marcadas figuraron Edenor, con una caída de hasta 3,3%, e YPF, con un retroceso de 2,5%.

Dudas sobre la deuda Fuentes del mercado atribuyeron el movimiento a las dudas sobre la capacidad de pago de la deuda del Gobierno y a los datos negativos sobre la marcha de la economía. En ese contexto, señalaron que el mercado tomó nota de las definiciones de Caputo sobre las fuentes de financiamiento disponibles. La tensión se expresó además en la interrupción de las emisiones de Bonares, los bonos del Tesoro argentino en moneda local.

La semana pasada, Caputo admitió en Bangkok, ante inversores internacionales, que analiza recurrir al swap con China para pagar la deuda. Esa definición contrastó con el mensaje de Milei, que días antes había dicho que ya cuenta con una “bazooka” de 125 mil millones de dólares para afrontar el año electoral. Según lo informado, esa alternativa también deja en evidencia que Argentina no tendría entre sus opciones el swap con el Tesoro de Estados Unidos, pese a los gestos de confianza de Scott Bessent.

Vencimientos y financiamiento El programa presentado en julio contemplaba captar 5.000 millones de dólares en el mercado local mediante Bonares, pero el aumento de la tasa en dólares por encima del 10% obligó a cerrar esa ventana. En paralelo, un informe de Cifra, el centro de investigación de la CTA, estimó que el Gobierno y el Banco Central enfrentarán en 2027 vencimientos por 30.100 millones de dólares, de los cuales hay asegurados 7.400 millones. El mismo relevamiento agregó compromisos de las provincias por 2.400 millones de dólares y de obligaciones negociables de grandes empresas por 8.200 millones.

La evolución del riesgo país seguirá atada a la lectura del mercado sobre el financiamiento externo, la capacidad de refinanciar vencimientos y la consistencia del programa económico. En el corto plazo, la referencia principal continúa siendo la reacción de los bonos en dólares y la disponibilidad de instrumentos para cubrir los compromisos que se acumulan hacia 2027.