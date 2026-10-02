El indicador de JP Morgan subió 19 unidades en la jornada y acumuló alzas de 7,9% en octubre y 14,7% en el año.

El riesgo país superó los 650 puntos y alcanzó su nivel más alto de 2026, al ubicarse en 655 unidades, según el indicador que elabora JP Morgan. La suba fue de 19 puntos en la jornada, equivalente a 3% frente al jueves.

El registro anterior más alto de este año había sido en marzo, cuando el último día de ese mes llegó a 637 puntos. Con la variación de este viernes, el indicador quedó por encima de esa marca y profundizó la tendencia alcista observada en las últimas ruedas.

Acumulado mensual y anual Con dos días de octubre transcurridos, la prima de riesgo ya suma un incremento de 7,9%. En lo que va de 2026, el aumento total es de 81 puntos, lo que representa una suba de 14,7%. Ese comportamiento refleja una mayor percepción de riesgo sobre la deuda soberana argentina.

Factores de mercado La evolución estuvo asociada a otra jornada negativa de los títulos soberanos, que cayeron hasta 0,4%. En paralelo, las acciones argentinas operaron con disparidades en Wall Street, con subas de hasta 2,7% en Loma Negra y bajas superiores al 4% en Globant. En el mercado local, el Merval avanzó 0,5% hasta los 2.711,841 puntos y la Bolsa porteña mostró resultados mixtos.

Lectura oficial El presidente Javier Milei atribuyó el salto del riesgo país a la coyuntura internacional y sostuvo que, si es reelecto, el indicador se “desplomará”. También admitió que el nivel actual afecta la inversión por el encarecimiento de la tasa de interés. A su vez, el ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó en el Coloquio de IDEA que el movimiento responde en parte a un “shock externo bastante brutal” y al “temor a volver al infierno” de cara a las elecciones de 2027.

Con este nivel, el dato a seguir en las próximas ruedas es la reacción de los bonos soberanos y su impacto sobre el costo de financiamiento, en un contexto en el que la evolución del riesgo país sigue atada al clima financiero internacional y a la percepción política local.