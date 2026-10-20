El indicador de JP Morgan retrocedió al cierre por la recuperación de los bonos argentinos. La volatilidad siguió marcada por la incertidumbre entre inversores.

El riesgo país de la Argentina cerró en 672 puntos básicos y cortó la suba que venía acumulando en la última semana. La baja se explicó por la recuperación de los bonos soberanos, que lograron estabilizarse después de varias ruedas de pérdidas.

Durante el inicio de la rueda, el indicador elaborado por JP Morgan llegó a 710 puntos básicos, un nivel que no se registraba desde octubre del año pasado. Ese movimiento encendió la tensión entre los operadores antes de que el mercado revirtiera la tendencia.

Bonos en recuperación Con el correr de las horas, el cambio de rumbo en las cotizaciones de los activos locales borró la suba inicial del riesgo país. El ingreso de compradores descomprimió la tasa de retorno exigida a los títulos argentinos y permitió que el cierre quedara por debajo de los niveles de apertura. En ese contexto, los bonos de legislación local, conocidos como Bonares, subieron hasta 0,7%, con el AL35D entre los de mejor desempeño.

Los instrumentos emitidos bajo ley extranjera, denominados Globales, avanzaron hasta 0,8%, con el GD46D al frente de las alzas dentro de ese segmento. La mejora de ambas familias de bonos fue la base del retroceso del indicador al cierre de la jornada.

Señal de mercado El comportamiento del día mostró un alivio transitorio, pero sin cambios en el cuadro de fondo. La incertidumbre global y local siguió condicionando el precio de los activos argentinos, según la evolución observada en la rueda. La variable a seguir en las próximas jornadas será si la recuperación de los bonos logra sostenerse o si vuelve la presión sobre el riesgo país.