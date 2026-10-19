Adrián Ravier dijo que el indicador pasó de más de 2.500 puntos a más de 600. También ratificó que no habrá cambios en el plan económico.

El vocero presidencial Adrián Ravier atribuyó este lunes la suba del riesgo país a la incertidumbre global y sostuvo que la política económica no cambiará. En la conferencia de prensa que habitualmente se realiza los martes y que esta semana fue adelantada, también rechazó que vaya a haber un “plan platita” mientras Javier Milei siga en funciones.

Ravier recordó que el gobierno recibió “una Argentina con un riesgo país arriba de los 2.500 puntos” y afirmó que hoy el indicador se ubica “sobre los 600 puntos”. Según su planteo, la suba reciente responde a factores externos y el Ejecutivo busca “construye solidez macroeconómica”. En esa línea, remarcó que la administración actual considera que el país tiene “menos incertidumbre y con menos riesgo que la que teníamos en diciembre de 2023”.

Plan económico y actividad El vocero insistió en que “la política económica no va a cambiar” y vinculó la continuidad del programa oficial con la baja de la inflación, la reducción de la pobreza y la indigencia y la recuperación del crecimiento. Al mismo tiempo, admitió que el desempeño no es homogéneo por sectores y que “puede cambiar” si se analizan los datos particulares. Como ejemplo, señaló que “julio fue negativo, pero agosto fue muy positivo” y anticipó que “de septiembre en adelante va a ir mejorando”.

En ese marco, sostuvo: “No negamos los datos, especialmente los oficiales, pero creemos que Argentina vuelve a crecer, pese a la coyuntura global”. La afirmación deja abierta la evolución de los próximos meses, en un contexto en el que el Gobierno busca sostener la desaceleración inflacionaria como condición para la mejora de los indicadores sociales y de actividad. No obstante, el propio funcionario reconoció que la recuperación no avanza al ritmo que le gustaría observar al Ejecutivo.

Malvinas y la ONU Ravier también fue consultado por el pedido de Estados Unidos para disolver el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, donde Argentina mantiene su reclamo por las Islas Malvinas. Dijo que el tema “está bajo análisis” y que será abordado por el canciller Pablo Quirno. La declaración se produjo después de que se suspendiera la reunión prevista para mañana de la Comisión de Defensa Nacional de Diputados, convocada para tratar la cuestión de la soberanía.

RIGI y Vaca Muerta Además, informó que el Ministerio de Economía aprobó la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) del proyecto Bajo del Choique-La Invernada, de Pluspetrol, en Vaca Muerta. Según los datos difundidos por el funcionario, la iniciativa prevé una inversión de 12.240 millones de dólares y la creación de más de 2.300 puestos de trabajo. Ravier agregó que el RIGI suma 25 proyectos aprobados y publicados en el Boletín Oficial, con inversiones por 68.438 millones de dólares y 118.650 empleos directos e indirectos.