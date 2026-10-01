El IERIC informó que la ocupación registrada quedó 11,5% debajo del promedio histórico. El sector cerró con 352.511 puestos formales en todo el país.

La actividad de la construcción en la Argentina atravesó en julio una nueva caída del empleo formal, de acuerdo con el último Informe de Coyuntura publicado por el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC). El organismo señaló que la ocupación registrada se ubicó 11,5% por debajo del promedio histórico de ese mes. Esa referencia, calculada sobre registros desde 2011, se estima en 398.380 trabajadores formales.

El informe precisó que el sector cerró julio con 352.511 puestos de trabajo registrados en todo el territorio nacional. Esa cifra implica una retracción neta de 1,1% respecto del mes anterior y equivale a la pérdida de cerca de 4.000 empleos directos en 30 días. El dato es relevante porque confirma una merma por debajo de los niveles habituales de ocupación para el séptimo mes del año.

Referencia estadística El IERIC utilizó para esa comparación un espectro amplio de registros acumulados desde 2011 hasta la actualidad. Con ese criterio, el promedio histórico de julio funciona como parámetro para medir la evolución laboral del sector y ubicar la magnitud de la caída frente a años previos. En ese marco, la distancia entre el nivel actual y la media consolidada refleja una dotación de personal más baja que la habitual.

Expectativas del sector Pese al cierre negativo de julio, el informe indicó que el sector privado mantiene expectativas sobre la evolución de los próximos meses. Según el propio instituto, los indicadores tempranos que releva anticipan una leve corrección al alza en los reportes siguientes de ocupación. Por ahora, esa previsión no modifica el cuadro de pérdida mensual ni el desvío respecto del promedio histórico.

El seguimiento de los próximos informes del IERIC será clave para determinar si la mejora anticipada por los indicadores tempranos se confirma o si la actividad prolonga la contracción del empleo formal. Mientras tanto, el dato consolidado de julio deja al sector con 352.511 trabajadores registrados y con una brecha de 11,5% frente a su referencia estadística habitual.