El INDEC informó una baja interanual del 1,7% en agosto y una suba mensual de apenas 0,1%. El dato quedó por debajo de lo esperado por las consultoras y complica el tercer trimestre.

La actividad económica volvió a retroceder en agosto y el INDEC informó una caída de 1,7% en la comparación interanual del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), con una suba desestacionalizada de apenas 0,1% frente a julio. El dato dejó al indicador por debajo de las proyecciones privadas y mantuvo abierto el riesgo de una contracción trimestral en el cierre del tercer trimestre. En lo acumulado de los primeros ocho meses del año, la actividad mostró una mejora de 1,2% frente al mismo período de 2025.

Según el organismo estadístico, cinco sectores registraron subas interanuales en agosto. Entre ellos se destacaron Explotación de minas y canteras, con un avance de 11,1%, y Electricidad, gas y agua, con 4,3%, además de Hoteles y restaurantes, que subió 3,1%. Esas actividades aportaron en conjunto 0,6 puntos porcentuales a la variación interanual del EMAE. La dinámica confirma que algunos rubros ligados a recursos y servicios regulados sostuvieron el indicador, mientras otros sectores siguieron en baja.

Caídas sectoriales En sentido contrario, diez sectores mostraron retrocesos interanuales. La mayor baja correspondió a Pesca, con -15,7%, mientras que las incidencias negativas más relevantes fueron las de Industria manufacturera, con -3,2%, y Comercio mayorista, minorista y reparaciones, con -3,5%. Entre ambas ramas le restaron 0,9 puntos porcentuales a la variación interanual del EMAE. La composición del dato refuerza la heterogeneidad de la recuperación y muestra una debilidad persistente en actividades vinculadas al consumo y la producción fabril.

Lectura del mercado El economista Gabriel Caamaño escribió en redes que el dato fue “mucho peor de lo esperado” y señaló que la serie con ajuste estacional “casi no se recuperó” respecto de la caída de julio. También sostuvo que “las estimaciones para 2026 van a volver a corregir a la baja”, aludiendo al arrastre estadístico que dejó 2025. En la misma línea, Christian Buteler afirmó: “Dato preocupante: luego de la fuerte caída de julio se esperaba algún rebote para agosto, el 0.1% es muy marginal”.

Proyecciones privadas Desde Aldazabal y Cía., Ammiel Pardo sostuvo que la serie desestacionalizada del EMAE sigue en niveles similares a los de comienzos de 2025 y que la recuperación “aún débil” persiste. Agregó que sus estimaciones muestran caídas mensuales en agricultura, enseñanza y Administración pública, mientras que electricidad, gas y agua, intermediación financiera y comercio tuvieron mejor desempeño. Por su parte, Research Aurum advirtió que la tendencia-ciclo desacelera y que el promedio móvil consolida un escenario de caída, con una proyección de arrastre que ubicaría el año 2,5% por debajo de 2025.

Riesgo trimestral El dato de agosto también reactivó la discusión sobre una eventual recesión técnica, definida como dos trimestres consecutivos de caída del PBI real con ajuste estacional. Para que ese cuadro se confirme, el nivel de actividad entre julio y septiembre debería quedar por debajo del registrado entre abril y junio, luego de la baja del 0,6% observada en el segundo trimestre de 2026. Las consultoras Orlando Ferreres y Equilibra habían previsto una mejora mayor para el octavo mes, pero el resultado oficial quedó muy por debajo de esas estimaciones y dejó como próxima referencia el dato completo del tercer trimestre.