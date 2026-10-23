Este viernes 23 de octubre de 2026 , el tipo de cambio mostró diferencias entre el mercado oficial y el informal. Las cotizaciones quedaron en 1.500 / 1.550 pesos y 1.545 / 1.565 pesos, respectivamente.

Este viernes 23 de octubre de 2026, el tipo de cambio en Argentina exhibió cotizaciones diferenciadas entre el mercado oficial y el informal, con incidencia directa en las operaciones legales y en la referencia de precios de la economía cotidiana. El dólar oficial se ubicó en 1.500 pesos para la compra y 1.550 para la venta. Esa es la referencia establecida por el Banco Central para las transacciones formales.

En el mercado blue, es decir, el segmento informal, la divisa se negoció a 1.545 pesos para la compra y 1.565 para la venta. La diferencia entre ambas cotizaciones refleja la coexistencia de dos precios de referencia en el sistema cambiario. Esa brecha incide en decisiones de consumo, ahorro y cobertura de empresas y particulares.