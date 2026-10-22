Este jueves 22 de octubre , el dólar oficial se ubicó en $1.545 para la venta. En el mercado blue, la cotización llegó a $1.565.

En la jornada del jueves 22 de octubre, el dólar oficial cotiza a $1.495 para la compra y $1.545 para la venta, en una referencia seguida de cerca por el mercado local. Esa paridad es la que regulan los bancos y entidades financieras para las operaciones legales con moneda extranjera, por lo que funciona como señal para contratos, importaciones y decisiones de cobertura. Su evolución incide en precios, costos y expectativas en una economía con alta sensibilidad al tipo de cambio.

El dólar blue, que se negocia en el mercado informal, se ubicó en $1.545 para la compra y $1.565 para la venta. Esa cotización refleja la demanda de divisas fuera del circuito formal, en un contexto en el que parte de los ahorristas y comercios busca resguardo frente a la inflación y la devaluación del peso. La diferencia entre ambos valores sigue siendo un indicador relevante para medir tensiones cambiarias y brechas de acceso al dólar.