Las cotizaciones muestran una brecha entre el tipo de cambio oficial y el informal. Los valores vigentes marcan referencias distintas para operaciones bancarias y de mercado paralelo.

Este viernes 25 de septiembre, el tipo de cambio en Argentina muestra valores diferenciados entre el dólar oficial y el dólar blue. El dólar oficial cotiza a 1.490 pesos para la compra y 1.540 pesos para la venta. Según el texto original, esos valores son fijados por el Banco Central de la República Argentina y funcionan como referencia para las operaciones canalizadas por entidades bancarias.

En paralelo, el dólar blue, identificado en la nota como el que se opera de manera informal, se ubica en 1.540 pesos para la compra y 1.560 pesos para la venta. La diferencia con el tipo de cambio oficial refleja una brecha entre ambos mercados, aunque el material de origen no aporta una explicación adicional sobre sus causas ni sobre su evolución reciente.

La existencia de cotizaciones distintas para una misma moneda forma parte del funcionamiento cambiario local y condiciona decisiones de ahorro, pagos y cobertura de empresas y particulares. Para quienes operan a través del sistema bancario, la referencia sigue siendo el valor oficial informado por la autoridad monetaria. En el mercado informal, en cambio, el precio publicado para el blue expresa otra relación de oferta y demanda.

El dato relevante para seguir este 25 de septiembre es que ambos valores quedan publicados como referencia del día y pueden variar según la plaza y el momento de consulta. La nota de origen no incorpora proyecciones ni un cierre de jornada, por lo que la variable a monitorear es la actualización de las cotizaciones durante el mismo día.