Las cotizaciones del dólar muestran diferencias entre el mercado oficial, el informal y el mayorista. El valor de referencia para bancos y empresas quedó en $1.524,5 para la venta.

Este martes 20 de octubre, las cotizaciones del dólar en Argentina mostraron diferencias entre el mercado oficial, el informal y el mayorista. El dólar oficial se ubicó en 1.490 pesos para la compra y 1.540 pesos para la venta, según los valores informados. En paralelo, el dólar blue alcanzó 1.540 pesos para la compra y 1.560 pesos para la venta.

El dólar blue es el que se negocia en el mercado informal, mientras que el oficial se utiliza en transacciones bancarias y oficiales. Esa brecha entre ambos valores sigue siendo un dato relevante para operaciones comerciales, ahorro y decisiones de cobertura. En un contexto de seguimiento diario, la diferencia entre ambas cotizaciones incide sobre precios, contratos y expectativas del mercado.

Referencia mayorista

El dólar mayorista, utilizado por bancos y empresas para grandes transacciones, se ubicó en 1.515,5 pesos para la compra y 1.524,5 pesos para la venta. Ese valor funciona como referencia para otras cotizaciones de la economía y suele ser seguido por operadores financieros y empresas con exposición cambiaria. Su evolución también impacta en el cálculo de costos y en la formación de precios de bienes y servicios.

La jornada dejó, además, una señal de seguimiento para el resto de la rueda: el mayorista quedó por debajo del oficial y del blue. En este esquema, las referencias cambiarias continúan siendo un indicador central para empresas, comercios y ahorristas. La variación de estas cotizaciones suele observarse con atención porque condiciona decisiones financieras de corto plazo.