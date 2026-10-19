En la jornada del lunes 19 de octubre, el dólar oficial cotiza a $1.535 para la venta y a $1.485 para la compra, según la actualización realizada el 16 de octubre a las 18:55. La referencia vuelve a ubicarse en el centro del seguimiento económico por su incidencia en precios, costos y decisiones de ahorro.

Por su parte, el dólar blue, identificado como el mercado informal, se ubica en $1.555 para la venta y $1.535 para la compra. Esa información fue actualizada el 18 de octubre a las 20:57. La diferencia entre ambas cotizaciones sigue siendo un dato relevante para la operatoria cambiaria y para la comparación de valores en el mercado local.