Este miércoles 23 de septiembre , el dólar oficial y el blue mostraron nuevas cotizaciones. Las referencias inciden en comercio exterior y operaciones en pesos.

Este miércoles 23 de septiembre, el dólar oficial cotiza a 1.485 pesos para la compra y 1.535 pesos para la venta, mientras que el dólar blue se ubica en 1.535 pesos y 1.555 pesos, respectivamente.

La referencia oficial es la que regula el Banco Central y funciona como parámetro para operaciones de comercio exterior y viajes al exterior. La brecha con las cotizaciones informales o paralelas suele ser un dato seguido por empresas, importadores, exportadores y ahorristas, porque incide en decisiones de cobertura y en la formación de precios.

En la economía argentina, las distintas cotizaciones del dólar operan como señal de expectativas sobre la evolución del tipo de cambio y sobre la disponibilidad de divisas. Por eso, la actualización diaria de estos valores es observada también por contadores, financistas y operadores vinculados a pagos y cobranzas en moneda extranjera.

Con estos valores, la atención del mercado queda puesta en la evolución de la jornada y en eventuales movimientos del tipo de cambio oficial, que sirven de referencia para el resto de las operaciones. La comparación entre ambas cotizaciones seguirá siendo uno de los indicadores centrales para evaluar tensiones en el mercado cambiario.