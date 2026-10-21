La brecha entre ambas cotizaciones se mantuvo este 21 de octubre de 2026 . El valor informal volvió a quedar por encima del oficial en Argentina .

Este miércoles 21 de octubre de 2026, el mercado cambiario en Argentina mostró cotizaciones diferenciadas para el dólar en sus principales modalidades. El dólar oficial se ubicó en 1.545 pesos para la venta y 1.495 pesos para la compra. Esa referencia es la que rige para operaciones regulares y comerciales bajo control estatal.

En paralelo, el dólar blue, que opera en el mercado informal, alcanzó los 1.570 pesos para la venta y 1.550 pesos para la compra. La diferencia con la cotización oficial refleja la persistencia de restricciones cambiarias y una demanda que se canaliza fuera del circuito formal. Esa brecha sigue siendo un dato de seguimiento para empresas, ahorristas y operadores financieros.

La información difundida para esta fecha presenta un cuadro de precios que incide en decisiones de cobertura, importaciones, pagos al exterior y formación de expectativas. En ese contexto, la cotización oficial continúa siendo la referencia administrativa para el mercado regulado, mientras que el blue funciona como termómetro de la tensión entre oferta y demanda de divisas. La distancia entre ambas variantes suele ser seguida por su impacto en costos y márgenes de distintos sectores.

El dato de este 21 de octubre deja abierta la evolución de las próximas jornadas, en un mercado que puede variar por la demanda de divisas y por eventuales cambios regulatorios. Para el seguimiento económico, la comparación entre ambas cotizaciones sigue siendo el indicador inmediato a observar.