El dólar mayorista subió por cuarta rueda consecutiva y cerró este miércoles en $1.526, luego de tocar un máximo intradiario de $1.528. La divisa había abierto en $1.527 y perdió impulso hacia el final de la jornada, aunque sostuvo una suba de un peso frente al cierre previo. La evolución ocurrió en un mercado de cambios con menor actividad y con compras oficiales del Banco Central.

En esa rueda, el Banco Central (BCRA) compró USD 46 millones, menos de la mitad de los USD 103 millones adquiridos el martes. Según la reconstrucción de ABC Mercado de Cambios, la cotización se mantuvo relativamente estable hasta después de las 14 y luego retrocedió hasta tocar $1.525, antes de cerrar en $1.526. El organismo monetario mantuvo así su posición compradora, en una jornada de menor presión sobre el tipo de cambio al final de la rueda.

Menor volumen operado El volumen negociado en el mercado de contado fue de USD 565 millones, un 16,1% menos que los USD 673,2 millones del martes. En ese contexto, las compras del BCRA representaron el 8,1% de lo operado, frente al 15,3% de la jornada anterior. Las adquisiciones oficiales elevaron a USD 1.150 millones el saldo comprado en octubre, según el mismo reporte. Las reservas internacionales crecieron USD 24 millones y llegaron a USD 50.225 millones, aunque esa variación no respondió solo a las compras del día, sino también a otros movimientos y cambios de valuación de activos.

Brecha y bandas Con ese cierre, el dólar mayorista quedó $415,44 por debajo del techo de la banda cambiaria, que este miércoles se ubicó en $1.941,44. La distancia equivale al 27,2% de la cotización del mercado. En paralelo, los dólares financieros tuvieron alzas moderadas: el contado con liquidación (CCL) avanzó 0,2% hasta $1.635 y el MEP subió 0,1% a $1.548, de acuerdo con el informe de cierre de Quantum Finanzas. La brecha entre el CCL y el mayorista quedó en 7,1%, mientras que el dólar blue retrocedió 0,3% y terminó en $1.565 para la venta, según ABC Mercado de Cambios.

Futuros En el mercado de futuros se negociaron contratos por un equivalente a USD 1.100 millones, de acuerdo con ABC Mercado de Cambios. Las posiciones se mantuvieron estables durante buena parte de la rueda y cerraron con leves retrocesos. Quantum Finanzas registró caídas promedio del 0,1% en los contratos de Rofex, mientras que ABC ubicó la posición de fin de octubre en $1.533, con una tasa nominal anual implícita del 18,60%.