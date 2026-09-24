Las cotizaciones del dólar mostraron diferencias este jueves 24 de septiembre . El blue quedó en $1.560 para la venta y el oficial en $1.535.

En Argentina, este jueves 24 de septiembre el mercado cambiario exhibió una brecha entre el dólar oficial y el dólar blue que sigue siendo relevante para operaciones comerciales y financieras. El dólar oficial se ubicó en $1.485 para la compra y $1.535 para la venta. Ese valor es el que rige para la mayor parte de las operaciones bancarias y formales.

El dólar blue, de circulación informal, se cotizó en $1.540 para la compra y $1.560 para la venta. La diferencia con el tipo de cambio oficial refleja la persistencia de tensiones en el sistema financiero, en un contexto atravesado por la inflación y la inestabilidad económica. Para empresas, comercios y ahorristas, esa brecha incide en costos, precios y decisiones de cobertura.

Las referencias publicadas para esta jornada muestran, además, que el seguimiento del tipo de cambio continúa siendo una variable central para la actividad cotidiana y para la formación de precios. En ese marco, la cotización oficial sigue siendo la base de las operaciones autorizadas, mientras que el blue funciona como indicador paralelo de expectativas y restricciones. El dato relevante del día es la diferencia entre ambos valores, que se mantiene como un parámetro de consulta para el cierre de operaciones y la planificación financiera.