El consumo masivo volvió a caer en agosto de 2026 y acumuló una contracción del 2,7% en los primeros ocho meses del año, según un informe de la consultora Scentia. La medición relevó una baja de 1,5% interanual y de 0,7% frente a julio, después de la recuperación observada el mes previo. El dato importa porque muestra que la mejora puntual no alcanzó para revertir la tendencia negativa en los canales tradicionales de comercialización.

Canales tradicionales Los supermercados de cadena encabezaron las caídas, con una baja del 3,3% interanual en agosto y una contracción acumulada del 4% entre enero y ese mes. Dentro de ese canal, las bebidas sin alcohol retrocedieron 12,1% y las bebidas con alcohol, 11,9%, de acuerdo con el informe. Los mayoristas también cerraron el mes en negativo, con una merma del 1,8% interanual y una caída acumulada del 3,2%.

Autoservicios y comercios de cercanía Los autoservicios independientes registraron una baja del 1,3% frente a agosto de 2025 y acumularon una contracción del 2,7% en los primeros ocho meses de 2026. En ese canal, la categoría de perecederos fue la más afectada, con una disminución interanual del 15,4%. Los kioscos y comercios tradicionales también cerraron el mes con una caída del 1,5% interanual y una baja acumulada del 2,7% en lo que va del año.

Comportamientos dispares En los mayoristas, las bebidas sin alcohol marcaron el retroceso más fuerte, con una baja del 23,7%, mientras que los productos de alimentación crecieron 7,1%. El informe de Scentia muestra así una dinámica desigual entre rubros, con algunos bienes de consumo básico sosteniendo parte de la demanda y otros segmentos profundizando la merma. Esa dispersión explica por qué el resultado general siguió siendo contractivo aun con variaciones positivas en categorías puntuales.

Canales en expansión El comercio electrónico fue el segmento de mayor crecimiento en agosto, con una suba del 36,9% interanual, según la consultora. Las farmacias, por su parte, cerraron el mes con una mejora del 1,2% respecto de agosto de 2025. El próximo dato a seguir será la evolución de septiembre, para verificar si la caída de los canales presenciales se sostiene o si la mejora del canal digital modifica el balance del consumo masivo.