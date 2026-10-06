Vladimir Werning atribuyó el deterioro del crédito al shock electoral y sostuvo que los últimos datos muestran recuperación. El organismo descartó subsidios o inyecciones de liquidez para deudores.

El vicepresidente del Banco Central (BCRA), Vladimir Werning, sostuvo que el sistema financiero ya atravesó el momento más complejo tras el shock electoral del año pasado y descartó que el organismo evalúe rescates para deudores. Durante la apertura de la Semana Mundial del Inversor, en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, afirmó que los indicadores recientes muestran una mejora del crédito y una baja en la mora.

Werning señaló que la irregularidad de los préstamos a los hogares llegó a rozar el 13%, mientras que en el sector privado en general alcanzó el 7,5%. Aun así, remarcó que el deterioro dejó de profundizarse y que el 83% de las personas y empresas mantiene al día sus obligaciones. Según su exposición, el aumento de las refinanciaciones y la baja de los créditos impagos permiten hablar de una recuperación en curso.

Sin asistencia estatal

El funcionario fue explícito al descartar subsidios, inyecciones de liquidez o rescates financieros para los deudores complicados. Esa definición, planteó, busca evitar incentivos para asumir riesgos excesivos o dejar de cumplir compromisos. En la lógica del BCRA, la expansión del crédito debe darse bajo reglas estrictas, sin trasladar al Estado las pérdidas de operaciones que no funcionen.

Ahorro y divisas

Otro eje de la presentación fue el comportamiento de los ahorristas y el destino de las divisas. Werning afirmó que el 75% de los dólares oficiales comprados por el sector privado permanece en la Argentina, frente al 50% registrado un año atrás, durante las elecciones legislativas. Atribuyó ese cambio a una mayor disposición a mantener ahorro en moneda extranjera dentro del sistema local.

En ese punto, sostuvo que la compra de moneda extranjera “no es desestabilizadora” y que esas divisas “proveen fondeo para los bancos, liquidez al mercado de capitales y materia prima para la inversión doméstica”. También vinculó esa lectura con antecedentes de crisis y medidas como reestructuraciones de deuda externa, congelamientos de cuentas bancarias, licuaciones inflacionarias, maxidevaluaciones, pesificaciones, controles cambiarios y reperfilamientos de deuda doméstica.

Impuestos y financiamiento

Werning también cuestionó el peso de la carga tributaria sobre el costo del financiamiento. Según estimó, el IVA, Ingresos Brutos, el impuesto de sellos y las tasas municipales explican cerca del 30% del costo financiero total en determinados préstamos. En ese marco, planteó que la reducción del costo del dinero requiere coordinación entre las distintas jurisdicciones del Estado y una convivencia entre bancos y mercado de capitales impulsada junto a la Comisión Nacional de Valores (CNV).

El vicepresidente del BCRA cerró su exposición con la idea de que el modelo más adecuado para financiar la inversión privada con ahorro doméstico combina sistema bancario y mercado de capitales de forma complementaria. La definición oficial deja pendiente la evolución de la mora y del crédito en los próximos meses, en un contexto en el que el organismo descarta asistencia extraordinaria a deudores y apuesta a que el fondeo privado se mantenga dentro del país.