La medida regirá desde noviembre y cambia la referencia con la que bancos y billeteras muestran sus tasas. El objetivo oficial es unificar criterios y facilitar comparaciones.

Los bancos y las billeteras digitales deberán modificar desde noviembre la forma en que informan el rendimiento de sus cuentas remuneradas. El Banco Central de la República Argentina (BCRA) dispuso que las entidades financieras y los proveedores de servicios de pago que ofrecen inversiones en fondos comunes de dinero publiquen la tasa nominal anual (TNA) calculada sobre los últimos siete días corridos. Hasta ahora, la referencia habitual era una tasa anualizada distinta de esa ventana temporal.

La decisión alcanza a los fondos comunes de inversión conocidos como money market, que son los vehículos más utilizados para canalizar saldos de disponibilidad inmediata en billeteras digitales y cuentas remuneradas. El cambio busca unificar el criterio de exhibición de rendimientos para que los usuarios puedan comparar alternativas con una misma base de cálculo. En términos prácticos, la autoridad monetaria intenta reducir diferencias metodológicas entre plataformas que, hasta ahora, mostraban tasas con referencias no homogéneas.

Marco regulatorio

La disposición quedó establecida mediante la Comunicación “A” 8497, que recibió despacho favorable durante la reunión semanal del directorio de la autoridad monetaria. Con esa norma, el BCRA fijó un estándar de información para bancos y proveedores de servicios de pago que ofrezcan este tipo de instrumentos. La actualización de la tasa a siete días corridos introduce una referencia más cercana al comportamiento reciente de los fondos, aunque la comunicación no modifica por sí misma la naturaleza de las inversiones ni sus riesgos.

Alcance operativo

La obligación de informar la TNA con esa metodología impactará en la manera en que se presentan los datos al público en las aplicaciones y canales digitales. Para empresas, profesionales y ahorristas que utilizan estas cuentas como herramienta de administración de liquidez, la novedad es relevante porque permite comparar rendimientos con un mismo parámetro temporal. También obliga a las entidades a ajustar sus sistemas de publicación y actualización de información financiera. El próximo hito será la entrada en vigencia en noviembre, cuando el nuevo formato de exhibición pase a ser exigible.