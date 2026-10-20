Durante la primera quincena de octubre se patentaron 38.572 motovehículos en la Argentina, según datos difundidos por la Cámara de Fabricantes de Motovehículos (CAFAM). De ese total, 37.191 unidades fueron de fabricación nacional y 1.381 importadas, lo que deja una participación del 96,4% para la producción local. El dato confirma el peso de la industria nacional en el abastecimiento del mercado interno y, al mismo tiempo, la baja incidencia de las importaciones en el volumen registrado en ese período.

Composición del mercado

El informe de CAFAM también muestra que la demanda se concentró en motos de uso cotidiano. Las unidades de entre 101 y 250 centímetros cúbicos encabezaron los patentamientos con 34.563 registros, equivalentes al 89,6% del total de la quincena. Más atrás quedaron las motos de entre 251 y 500 cc, con 2.580 unidades, y las de entre 501 y 800 cc, con 867. El relevamiento no precisa qué proporción de los componentes de esas motos tiene origen argentino, por lo que el dato disponible refiere a la fabricación de las unidades patentadas y no a su integración industrial.

Predominio urbano

Por categorías, las motos CUB Underbone lideraron el mercado con 22.928 patentamientos, un volumen que las ubica como el segmento más demandado del período. En segundo lugar se ubicaron las On Off, con 6.982 unidades, seguidas por las Street, con 6.954. Los scooters sumaron 1.079 operaciones. La distribución ratifica que el mercado está impulsado por vehículos orientados al traslado diario, con menor presencia de modelos de mayor cilindrada o de uso más específico.

Distribución provincial

En el plano territorial, la provincia de Buenos Aires encabezó los patentamientos con 11.263 unidades, equivalentes al 29,2% del total nacional. Detrás se ubicaron Santa Fe, con 3.862; Córdoba, con 3.330; Tucumán, con 2.681; y Chaco, con 2.227. En conjunto, esas cinco jurisdicciones concentraron 23.363 operaciones, es decir, alrededor del 60,6% de las ventas registradas en todo el país durante los primeros quince días de octubre. La concentración en los principales centros urbanos muestra dónde se sostiene el grueso de la actividad comercial del sector.

Perspectiva del mes

Con más de 38.500 operaciones en dos semanas, el mercado de motovehículos inició octubre con un nivel de patentamientos que permite seguir la evolución de la actividad en la segunda mitad del mes. El resultado final servirá para comparar el desempeño con septiembre y con el mismo período de 2025, aunque el informe difundido por CAFAM no adelanta proyecciones sobre el cierre mensual.