Según el Monitor de Opinión Pública (MOP) de Zentrix Consultora, correspondiente a septiembre, dos de cada tres personas en Argentina se quedan sin dinero el día 20 de cada mes. El informe señala que la situación es más grave entre los menores de 40 años y en los hogares de menores ingresos, donde el 72% no llega con recursos más allá de esa fecha y en la clase baja la proporción asciende al 83,3%. El relevamiento ubica ese cuadro como un indicador de fragilidad económica de los hogares.

El estudio sostiene que el crédito pasó a funcionar como extensión del ingreso mensual y no como instrumento para bienes durables. Entre los encuestados, el 56,2% tomó deuda en los últimos seis meses y, de ese grupo, el 55,1% la destinó a gastos básicos como alimentos y salud. Otro 21,3% la usó para pagar tarifas y servicios, mientras que solo el 11,8% la aplicó a la compra de bienes durables. En paralelo, apenas uno de cada tres llega a fin de mes con sus ingresos y uno de cada diez logra ahorrar.

Ingresos y salarios

La percepción sobre los salarios acompaña ese deterioro. El 81,8% de los consultados dijo que la evolución de sus ingresos es inferior a la inflación, y desde marzo esa proporción no bajó del 81%, con un pico del 87,4% en julio. Para el informe, esa continuidad muestra que la insuficiencia de ingresos no aparece como una dificultad ocasional, sino como una condición sostenida en el tiempo. En ese marco, la deuda deja de ser un recurso extraordinario y pasa a cubrir necesidades corrientes.

Diferencias por nivel socioeconómico

El relevamiento marca diferencias marcadas por clase social. En la clase baja, el 68,1% se endeudó en los últimos seis meses y dos de cada tres lo hicieron para cubrir gastos esenciales; además, el margen de ahorro es inferior al 1%, el 59,6% no llega al día 15 y el 83,3% no supera el día 20. En la clase media, el 51,4% se queda sin ingresos antes de fin de mes y el 47,1% tomó deuda, con un 45,6% que la usó para gastos básicos. En la clase alta, solo el 20% se queda sin ingresos antes de fin de mes y el 61,9% logra ahorrar, aunque el 63,4% de quienes se endeudan lo hace para comprar bienes durables.

Morosidad y respuesta estatal

El informe advierte que endeudarse para financiar las últimas semanas del mes puede volver la situación insostenible, porque la deuda se paga con el ingreso siguiente, que también resulta insuficiente. Esa dinámica, según el MOP, alimenta la morosidad y vuelve estructural la vulnerabilidad de los hogares. Entre los menores de 40 años, el 72% no supera el día 20 con sus ingresos, solo el 3% ahorra y el 60,9% tomó deuda en el último semestre. A la vez, el 67% espera alguna intervención estatal: el 36,1% cree que el Estado debe actuar porque se trata de un problema social, el 30,9% considera que, aunque sea entre privados, requiere intervención pública, y solo el 29,1% rechaza ese involucramiento.

Regulación antes que condonación

Entre quienes piden intervención, la mayoría no reclama una condonación general de deudas. El 61,3% propone regular el otorgamiento y las condiciones de los créditos, el 23,6% sugiere refinanciar deudas a través del BCRA —el Banco Central de la República Argentina— y solo el 7,5% plantea una condonación por ley. El Monitor de Zentrix concluye que la insuficiencia de ingresos y la falta de ahorros, sobre todo entre jóvenes y hogares de clase baja, explican el uso del endeudamiento como recurso de subsistencia. Ese diagnóstico deja abierto el debate sobre el alcance de una eventual intervención pública y sobre las condiciones de acceso al crédito.