Con hasta ocho embargos por semana en San Juan y cuentas congeladas a días del vencimiento, la agresiva recaudación de ARCA asfixia a las pymes. La inmovilización judicial de fondos quiebra la cadena de pagos y paraliza la actividad productiva al impedir el abono de salarios y proveedores.

La creciente agresividad de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) en el cobro de deudas fiscales encendió las alarmas en el entramado productivo de San Juan y de todo el país. En un contexto marcado por un mercado interno planchado y un fuerte freno en el consumo, la rapidez con la que el organismo fiscal traba medidas cautelares sobre cuentas bancarias está empujando a numerosas pequeñas y medianas empresas a una parálisis operativa y financiera casi inmediata.

La advertencia en San Juan: hasta 8 casos por semana en un solo estudio

El contador sanjuanino Facundo Cereceda alertó sobre la dimensión local que ha tomado este fenómeno: en su propio estudio contable ingresan, en promedio, entre 7 y 8 causas de embargo por semana.

Según explicó el profesional, esta dinámica comenzó a intensificarse de lleno hace unos dos o tres meses. Cereceda remarcó que las medidas se ejecutan de manera "súper agresiva", alcanzando situaciones límite donde las empresas sufren la traba judicial con apenas dos o tres semanas de retraso, e incluso en casos extremos de solo una semana tras el vencimiento. Además, advirtió que la presión recaudatoria no hace distinciones de escala: "esto no discrimina si son pymes, medianas o grandes".

La preocupación se replica en los despachos sectoriales de la provincia. Desde la Federación Económica de San Juan, su presidente Daniel Milla confirmó que la problemática afecta a las empresas locales y que todos los casos se están elevando a la CAME para coordinar acciones a nivel federal, señalando que se trata de un escenario reflejado en todas las provincias. Por su parte, en la Unión Industrial de San Juan (UISJ) explicaron que el impacto se siente en las industrias locales, aunque optaron por no emitir declaraciones formales debido a que la Unión Industrial Argentina (UIA) centralizó la vocería del conflicto. No obstante, dirigentes industriales manifestaron en estricto off the record su profunda inquietud por el deterioro de la actividad fabril.

Los factores que desencadenan la paralización de las empresas

El proceso mediante el cual una medida cautelar de ARCA desemboca en el cese forzado de la actividad productiva responde a una cadena de contingencias financieras y legales precisas:

La falta de margen previo y la ausencia de intimación: El Fisco promueve juicios de ejecución fiscal a través de los denominados "mandamientos" apenas detecta saldos exigibles. Tal como advirtió el tributarista Sebastián Domínguez, el procedimiento se activa a los pocos días del vencimiento, incluso sin cursar una intimación de pago formal previa que otorgue al contribuyente una ventana de regularización antes del bloqueo de fondos.

El congelamiento inmediato de las cuentas bancarias: Como primera medida cautelar precautoria dentro de las ejecuciones fiscales, ARCA solicita a la Justicia la inmovilización de los saldos bancarios (o de créditos a cobrar). Al quedar los fondos retenidos de forma sorpresiva, la empresa pierde instantáneamente su liquidez operativa.

La ruptura de la cadena de pagos (sueldos y proveedores): Con las cuentas trabadas, las firmas quedan inhabilitadas para girar dinero. Esto desencadena la imposibilidad de abonar salarios a los empleados, afrontar las cargas sociales y cumplir con los pagos a proveedores clave. Como sintetizó Cereceda: "no le podés pagar a tus empleados, no podés hacer nada, no podés pagarle a los proveedores, se te para la empresa".

El encarecimiento exponencial de la deuda: Una vez radicado el expediente judicial, la deuda original se incrementa de forma sustancial debido a la aplicación de intereses resarcitorios y punitorios, a lo que se suman los honorarios de los abogados del propio organismo recaudador. Esta sobrecarga torna aún más difícil la recomposición financiera para compañías que ya estaban asfixiadas por la caída de ventas.

Radiografía nacional: récord de embargos y foco en microempresas

El fenómeno descrito en San Juan tiene su correlato en estadísticas oficiales obtenidas mediante pedidos de acceso a la información pública:Salto del 52% interanual: Entre enero y agosto de 2026, el Fisco trabó 135.744 medidas de embargo sobre personas jurídicas, superando ampliamente las 89.565 del mismo período de 2025 y las 66.994 registradas en 2024.

Aceleración mensual vertiginosa: Las medidas contra empresas pasaron de apenas 1.051 en enero a 29.561 en agosto de 2026.

Impacto crítico en los más chicos: De las más de 135.000 medidas ejecutadas en los primeros ocho meses del año, 113.116 recayeron sobre microempresas, lo que representa más del 80% del total.

Volumen embargado: Los fondos retenidos alcanzaron los $285.391 millones, afectando a unas 42.100 empresas (muchas de las cuales recibieron más de un embargo). Aunque unas 30.941 firmas lograron regularizar su situación mediante planes de facilidades o cancelación directa, el desgaste financiero dejó secuelas severas en el sector productivo.

Ante este panorama, entidades como la UIA y diversas cámaras empresarias vienen reclamando una suspensión por 180 días de los embargos y juicios de ejecución fiscal a las pymes. El argumento central del sector privado es que, sin una tregua en la presión del Fisco, el bloqueo indiscriminado de flujos continuará profundizando el cierre y la parálisis de unidades productivas en todo el territorio.