En los últimos días se conocieron anuncios de inversión en Argentina vinculados con minería, petróleo, gas e industria automotriz, con proyectos que van desde u$s1.341 millones hasta u$s12.500 millones. Parte de esas iniciativas ingresó al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), el esquema previsto por la Ley de Bases que contempla beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios para proyectos de gran escala.

Entre los desarrollos mencionados figuran Agua Rica, en Catamarca; un bloque en Vaca Muerta a cargo de Pluspetrol y Gas y Petróleo del Neuquén (GyP); un programa de inversiones de TotalEnergies; y una planta de Toyota en Zárate, provincia de Buenos Aires. El punto en común es la expansión de capacidad productiva y la demanda de empleo asociada a la construcción y a la operación de esos proyectos.

El RIGI fija un piso de u$s200 millones para los proyectos alcanzados por el régimen. En 2026, el Gobierno extendió el plazo de adhesión y amplió su alcance para determinados proyectos de hidrocarburos, según se informó en el material difundido sobre las iniciativas. La información oficial y empresarial citada en los anuncios ubica a estos planes dentro de una cartera que busca canalizar inversiones y aumentar exportaciones.

Agua Rica recibió la aprobación para ingresar al régimen con una inversión estimada en u$s4.000 millones. El proyecto está a cargo de Glencore, a través de Minera Agua Rica, y prevé utilizar instalaciones existentes de Alumbrera para el procesamiento del mineral. La compañía había estimado un rango de entre u$s3.500 millones y u$s4.500 millones, y tomó u$s4.000 millones como referencia para su presentación ante el RIGI.

Agua Rica y Vaca Muerta Glencore prevé desembolsar u$s771 millones durante los primeros dos años, con aportes directos y financiamiento propio. Según el cronograma informado, las obras comenzarían en noviembre de 2027 y la puesta en operación está prevista para octubre de 2031. Durante la construcción se estiman hasta 3.500 puestos de trabajo, mientras que en operación se proyectan 1.250 empleos directos y 3.750 indirectos.

El desarrollo apunta a producir en promedio 200.000 toneladas de cobre por año, con exportaciones proyectadas por unos u$s2.167 millones anuales. La logística prevista incluye el uso de la planta de Alumbrera, el traslado del mineral mediante un mineraloducto hasta Tucumán y luego transporte ferroviario hasta el puerto de Rosario. En paralelo, Glencore presentó al Gobierno un horizonte más amplio para sus operaciones mineras en Argentina, con inversiones estimadas entre u$s14.000 millones y u$s20.000 millones en los próximos diez años, incluyendo otros proyectos como El Pachón.

Pluspetrol y GyP desarrollarán el bloque Bajo del Choique-La Invernada, en Vaca Muerta, con una inversión de aproximadamente u$s12.400 millones y un horizonte de 25 años. El objetivo es llevar la producción del área por encima de los 100.000 barriles diarios de petróleo. El plan incluye cuatro plantas de procesamiento, infraestructura para evacuar la producción y la perforación de más de 620 pozos horizontales, con un promedio de 41 pozos por año.

La empresa proyecta dos etapas de desarrollo. La primera prevé alcanzar cerca de 50.000 barriles diarios de petróleo y 6 millones de metros cúbicos diarios de gas; la segunda permitiría superar los 100.000 barriles diarios y llegar a 12 millones de metros cúbicos diarios de gas. Pluspetrol estima más de 2.350 empleos directos, unos 4.640 indirectos y una red de alrededor de 200 proveedores directos y 900 contrataciones indirectas. La compañía también calcula un potencial exportador de cerca de u$s2.200 millones anuales.

TotalEnergies presentó en la Argentina Week realizada en París un programa de inversiones por cerca de u$s10.000 millones para ampliar su actividad de petróleo y gas en Argentina. El plan incluye proyectos en Tierra del Fuego y en Vaca Muerta. Entre ellos aparece Alberdi, un desarrollo offshore en la Cuenca Austral con una inversión estimada de u$s1.500 millones, además de ampliaciones en Aguada Pichana y el desarrollo petrolero de San Roque, ambos en Neuquén.

El presidente y CEO de TotalEnergies, Patrick Pouyanné, señaló que la posibilidad de girar dividendos al exterior y los beneficios previstos por el RIGI fueron considerados al definir inversiones de largo plazo en el país. La compañía informó además que su filial Total Austral produce alrededor del 25% del gas de Argentina. En 2025, la firma también concretó la venta de participaciones en dos bloques de Vaca Muerta por u$s500 millones.

Toyota obtuvo la aprobación del Comité Evaluador del RIGI para su proyecto en Zárate, con una inversión de u$s1.341 millones. La iniciativa prevé construir una nueva planta para producir un vehículo 100% electrificado y exportaciones por aproximadamente u$s1.280 millones anuales, equivalentes a cerca del 70% de la producción. Durante la construcción se estiman más de 3.600 empleos y, en operación, más de 2.600 puestos de trabajo, entre directos e indirectos.

La automotriz ya opera un complejo industrial en Zárate, donde fabrica la Hilux y la SW4. Según el material difundido, más del 80% de los vehículos producidos por la compañía en Argentina se exporta. El nuevo proyecto se inscribe en la estrategia de incorporar tecnología de motorización que todavía no se fabrica en el país, mientras el Gobierno mantiene una plataforma oficial con los proyectos aprobados y en evaluación dentro del RIGI.