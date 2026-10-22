El precio local queda por debajo de seis mercados, pero supera a Brasil y Paraguay. La brecha cambia según el corte y también se observa en el pollo.

El precio de la carne vacuna en la Argentina promedia u$s13,13 por kilo, según un relevamiento del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL), de la Fundación Mediterránea. El dato ubica al mercado local por debajo de Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Chile y Uruguay, pero por encima de Brasil y Paraguay. La comparación sirve para dimensionar el precio interno frente a otras economías y para leer las diferencias según la composición de los cortes relevados.

En la muestra, Estados Unidos encabeza la lista con un promedio de u$s24,87 por kilo, seguido por Canadá, con u$s23,81; Australia, con u$s22,01; y Nueva Zelanda, con u$s21,76. En América Latina, Chile registra u$s16,35 y Uruguay, u$s15,42. La Argentina queda por encima de Brasil, donde el promedio es de u$s12,93, y de Paraguay, con u$s10,70.

Comparación por cortes Al considerar cortes equivalentes, el informe sostiene que la carne vacuna resulta 82% más cara en Estados Unidos que en la Argentina. La brecha llega al 59% en Canadá y se ubica entre el 48% y el 50% en Australia y Nueva Zelanda. En la región, Paraguay presenta precios alrededor de un 19% inferiores a los argentinos y Brasil, un 10% más bajos. En sentido contrario, Uruguay registra valores aproximadamente un 10% superiores y Chile, un 17%.

El tipo de corte modifica el resultado final. El lomo cuesta unos u$s59,10 por kilo en Estados Unidos, frente a los u$s22,80 de la Argentina, una diferencia del 159%. En Australia, el lomo y los bifes ancho y angosto cuestan aproximadamente el doble que en el mercado local. En Uruguay, en cambio, la nalga cuesta un 15% menos y el peceto, un 22% menos, aunque el lomo uruguayo es un 33% más caro y el vacío, un 45%.

Pollo y estructura de precios El estudio también compara el pollo. En la Argentina, la canasta de pollo promedia u$s5,07 por kilo, por encima de Brasil (u$s4,01) y Paraguay (u$s4,67), pero por debajo del resto de los mercados analizados. Canadá muestra el valor más alto entre los destacados, con u$s10,75 por kilo, y Uruguay alcanza u$s9,64. Al comparar cortes equivalentes, los precios en ambos países prácticamente duplican los argentinos, mientras que Estados Unidos presenta valores similares a los locales.

La relación entre ambas carnes también varía según el país. En la Argentina, el precio de un kilo de carne vacuna equivale, en promedio, al de 2,6 kilos de pollo. En Estados Unidos, la relación asciende a 4,2 kilos, mientras que en Uruguay baja a 1,6 kilos. El informe vincula esas diferencias con el nivel de ingresos de cada economía, además de factores como salarios, costos de comercialización y distribución, carga tributaria y políticas comerciales. También señala que en la Argentina los productos relevados tributan una alícuota de IVA del 10,5%, mientras que en Chile la tasa es del 19%; a eso se suman aranceles, cupos de importación y derechos de exportación que inciden en el precio final.