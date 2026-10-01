Carlos Iramain advirtió por la caída del consumo y el peso de tarifas y alquileres. La cámara prepara una ruleta de premios por el Día de la Madre.

El presidente de la Cámara de Comerciantes Unidos de San Juan, Carlos Iramain, señaló que las ventas minoristas siguen sin recuperarse y que los costos fijos complican a los comercios al inicio de octubre. La entidad que conduce reúne a unos 270 comercios de distintos rubros en la provincia. En ese marco, el sector comenzó a desplegar promociones y acciones de incentivo de cara a las fechas comerciales de fin de año.

Iramain explicó que el freno en las ventas se mantiene desde hace tiempo y que, además, el recambio de temporada entre invierno y verano también incide en el movimiento de los locales. Según dijo, en el centro y en otros puntos de venta ya se observan descuentos, planes 2x1 y otras promociones porque, en sus palabras, las ventas vienen “muy pinchadas”. Ese comportamiento resume la estrategia de muchos negocios para sostener el flujo de clientes en un contexto de demanda debilitada.

Tarifas y alquileres

La presión de las tarifas eléctricas y de los alquileres aparece como otro factor que condiciona la actividad, de acuerdo con el dirigente mercantil. Iramain mencionó gestiones ante el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) y advirtió que la boleta de luz tendrá mayor incidencia cuando lleguen los meses de calor. Para el comercio minorista, esos costos se suman a un nivel de consumo que todavía no tracciona la facturación.

El referente sostuvo además que los negocios están modificando su operatoria. Dijo que bajaron las operaciones en efectivo y con tarjeta de crédito tradicional, mientras crecieron las transacciones con billeteras virtuales. También indicó que muchos comercios prefieren las transferencias por alias antes que el código QR, para evitar las retenciones que cobran las plataformas. Ese cambio en los medios de pago refleja una adaptación al nuevo esquema de cobro y a la búsqueda de menores costos financieros.

Promoción por el Día de la Madre

Con el objetivo de atraer compradores de cara al Día de la Madre, la cámara organizará una ruleta de premios el viernes 16 de octubre desde las 18 en la peatonal de la Capital sanjuanina. Podrán participar quienes presenten tickets de compra superiores a 30.000 pesos. La entidad financiará seis vouchers de 50.000 pesos como premio, en una acción orientada a reforzar el movimiento comercial en una de las fechas de mayor venta del calendario minorista.