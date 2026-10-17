La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) estableció que la Clave de Seguridad Social es el requisito excluyente para realizar de manera remota la totalidad de los trámites ante el organismo previsional, según informó la entidad. La contraseña, de carácter personal e intransferible, resguarda la privacidad de la historia laboral y de los datos de cobro de cada titular. Su implementación responde al proceso de digitalización de los servicios públicos, que según ANSES busca reducir la atención presencial en oficinas administrativas. Sin esta clave, el acceso a los trámites digitales del organismo queda restringido.

Qué gestiones habilita

La clave permite el ingreso a la plataforma Mi ANSES, donde se pueden consultar los aportes registrados en la historia laboral, solicitar turnos presenciales y verificar fechas de cobro, detalló el organismo. También habilita el inicio de la liquidación de la prestación por desempleo y la carga de la Libreta de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Estas operaciones constituyen, según la entidad, la herramienta central de autogestión del ciudadano ante el sistema previsional. La disponibilidad de estos trámites de forma remota evita el desplazamiento a oficinas y los tiempos de espera asociados a la atención presencial.

Pasos para crear la clave

El trámite se realiza íntegramente a través del portal de ANSES, sin necesidad de asistir a una oficina. El primer paso consiste en seleccionar la opción "Crea tu Clave" en la pantalla de inicio del sitio. Luego se valida la identidad con el número de CUIL y el número de trámite que figura en el DNI, además de responder preguntas de seguridad sobre el historial laboral o el domicilio del solicitante. Finalmente, se define una contraseña que combine letras mayúsculas, minúsculas y números, la cual queda activa de inmediato una vez completado el cuestionario de validación, según el procedimiento difundido por el organismo.

En los casos en que el sistema no logre validar la identidad mediante las preguntas de seguridad, ANSES prevé una vía alternativa: la clave puede habilitarse presentando el DNI en cualquier oficina o punto de atención del organismo, sin necesidad de turno previo. Esta opción está destinada a quienes no puedan completar la verificación digital por falta de coincidencia en los datos registrados. Datos a seguir: la gestión de la Clave de Seguridad Social no tiene costo y puede iniciarse en cualquier momento a través del sitio oficial de ANSES.