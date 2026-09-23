La suba se refleja en los haberes de octubre y actualiza mínimos, máximos y asignaciones familiares. Aún falta definir si se pagará el bono previsional de $70.000.

La ANSES oficializó un aumento de 1,66% para jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares que se verá en el pago de octubre, en línea con el último dato de inflación. La medida quedó establecida mediante la resolución 284/2026, publicada en el Boletín Oficial. Con esa actualización, el haber mínimo pasa a $435.748,51 y el máximo a $2.932.174,85.

El ajuste alcanza a jubilaciones, pensiones, la Prestación Básica Universal (PBU) y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). La PUAM, destinada a personas de 65 años o más que no reúnen los aportes para una jubilación común, quedará en $348.598,81. La PBU, que integra el cálculo de algunas prestaciones previsionales, fue fijada en $199.335,05.

Remuneraciones y bono

La resolución también actualizó las remuneraciones imponibles, es decir, la base sobre la que se calculan los aportes al sistema previsional. Desde octubre, el piso será de $146.759,98 y el techo de $4.769.631,49. En paralelo, todavía falta que el Gobierno confirme si mantiene el bono previsional extraordinario de 70 mil pesos, que se viene pagando desde 2024.

Asignaciones familiares

Con la resolución 283/2026, el Gobierno dispuso además que los montos y los límites de ingresos para cobrar asignaciones familiares suban 1,66%. Desde este mes, quedan excluidas del beneficio las familias con un ingreso superior a $3.209.863. Para trabajadores en relación de dependencia, la asignación por hijo será de $78.304 con ingreso del grupo familiar (IGF) de hasta $1.212.301, y luego bajará por tramos hasta $16.487.

En el caso de la Asignación Universal por Hijo (AUH), los valores de octubre serán de $156.588 por hijo o por embarazo, y de $509.863 por hijo con discapacidad. También se actualizaron los montos por nacimiento, adopción, matrimonio, ayuda escolar anual y asignación por cónyuge. Para San Juan, la referencia son los valores generales, ya que la provincia no integra las zonas diferenciadas previstas en el esquema de asignaciones.

El pago se acreditará junto con los haberes de octubre, según el cronograma habitual de la ANSES por número de documento. La definición pendiente es si el Ejecutivo ratificará el bono de 70 mil pesos, una variable que incide en el ingreso efectivo de jubilados y pensionados de menores haberes.