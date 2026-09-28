La temporada 2026/2027 en la Costa Atlántica ya tiene valores de referencia para los alquileres temporarios, con precios que parten de $375.000 por semana para un ambiente. La suba estimada es de alrededor del 25% frente al verano anterior, según explicó Oscar Cherú, martillero y corredor público de Mar del Plata, en diálogo con Mil20.

Los montos sugeridos alcanzan a los partidos de General Pueyrredón, con Mar del Plata como cabecera; General Alvarado, con Miramar; Mar Chiquita, que incluye a Santa Clara del Mar; y Balcarce, en la zona serrana. Cherú aclaró que se trata de valores orientativos y no obligatorios, usados como base por propietarios e inmobiliarias para fijar los contratos temporarios.

Valores de referencia

En esa escala, un departamento de dos ambientes parte de $588.000 por semana, mientras que uno de tres ambientes llega a $863.000 semanales. El especialista precisó que se trata de unidades estándar, ubicadas en zonas céntricas o cercanas al centro y en condiciones adecuadas para recibir turistas. El precio final puede variar según la cercanía al mar, la antigüedad y el estado del edificio, la cochera, la vista y las comodidades de cada propiedad.

Cambios en la demanda

El mercado también muestra una modificación en la duración de las estadías. Cherú señaló que la temporada anterior fue “regular” y que la demanda se concentró en períodos cortos, con la segunda quincena de enero como el momento de mayor movimiento. Según su descripción, perdió peso la modalidad de alquiler por mes completo o por quincena y hoy predominan las estadías de 5 a 7 días.

Reservas y competencia

El martillero indicó que las primeras operaciones suelen cerrarse sobre las unidades más accesibles y que la tecnología facilita la comparación de opciones. De todos modos, el mayor volumen de reservas se concentra hacia fin de año: octubre marca el inicio de las primeras consultas, mientras que noviembre y diciembre reúnen la mayor parte de las contrataciones. En paralelo, la Costa Atlántica enfrenta la competencia de destinos del exterior, en especial Brasil, mientras Mar del Plata conserva una demanda relevante de visitantes de Capital Federal, el conurbano bonaerense y distintos puntos de la provincia de Buenos Aires.

Variable económica

Para Cherú, el principal condicionante de la próxima temporada estará dado por la situación económica y por la capacidad de las familias de destinar ingresos a las vacaciones. Mientras se difunden los valores de referencia, el mercado inmobiliario de la Costa Atlántica entra en una etapa de definición que se extenderá, sobre todo, entre octubre y diciembre.