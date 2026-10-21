Eco Go informó que los alimentos avanzaron 0,59% en la tercera semana de octubre, frente al 0,12% del índice general. Panificados, frutas y verduras concentraron las subas.

La inflación de alimentos volvió a ubicarse por encima del resto de los precios en la tercera semana de octubre. Según el Relevamiento de Precios Minoristas (RPM) de la consultora Eco Go, los productos que integran la canasta básica alimentaria subieron 0,59%, frente al 0,12% del índice general.

El dato de alimentos quedó por debajo del 1,05% de la semana anterior, pero aportó 0,16 puntos al índice general, según la consultora. La inflación semanal se vio contenida por la baja de prendas de vestir y calzado (-1,75%); sin ese efecto, habría rondado el 0,29%, de acuerdo con el mismo informe. En lo que va del mes, alimentos acumula cerca de 1,6%.

Comportamiento por rubros

Eco Go indicó que 7 de los 10 grupos de alimentos registraron subas y que 5 de ellos superaron el promedio del rubro. El segmento de panificados y cereales encabezó los incrementos, con 2,14%, mientras que los lácteos y huevos mostraron la mayor baja. La consultora proyectó que alimentos cerrará octubre con una suba de 2,4%, por encima del 1,8% previsto para el nivel general.

Presión en el mercado mayorista

En carnes, que es el grupo de mayor peso en la canasta, los precios en góndola casi no variaron (+0,1%) tras el 1,3% de la semana previa. La carne de ave subió 1,0% y la vacuna bajó 0,2%, pero en el mercado mayorista el rubro avanzó 0,9% y sumó tres semanas de alza (+3,6%). Eco Go señaló que esa dinámica mantiene la presión sobre los precios minoristas. Desde octubre de 2025, la carne aumentó 55,6% en el mayorista y 45,4% en góndola.

Las frutas subieron 1,7% en góndola y cortaron dos semanas de bajas. En el mayorista avanzaron 1,3%, la tercera suba consecutiva, con un alza de 10,2% en tres semanas. El informe sostuvo que “el traslado a los precios minoristas empezó a verse”. Las verduras, en tanto, aumentaron 0,8% en góndola por segunda semana seguida y acumularon 2,7% en dos semanas; en el mayorista subieron 0,5% tras dos semanas de bajas.

Proyección mensual

Eco Go estimó que la inflación de octubre cerrará en 1,8% si los precios suben 0,5% en cada una de las semanas restantes. Esa proyección sería apenas inferior al 1,9% que el INDEC registró en septiembre. En la comparación acumulada, el informe consignó 26,4% en 2026, mientras que alimentos y bebidas avanzan por encima del promedio: 26,9% en el año y 34,0% interanual.