El Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación difundió la convocatoria del CFI para participar en la feria. La cita será del 15 al 17 de febrero de 2027 en París.

El Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación difundió la invitación del Consejo Federal de Inversiones (CFI) para participar en Wine Paris 2027, una feria internacional del sector vitivinícola que se realizará del 15 al 17 de febrero de 2027 en el predio Porte de Versailles, en París.

La convocatoria apunta a bodegas con capacidad exportadora y se orienta a un espacio de comercialización internacional en el que confluyen importadores, distribuidores, mayoristas, minoristas, supermercados, hipermercados, empresas del canal HORECA —hoteles, restaurantes y servicios de catering—, agentes de vino, inversores, compradores internacionales, influencers, sommeliers y prensa especializada. Para las empresas participantes, la feria funciona como una instancia de exhibición de productos y de generación de contactos comerciales.

Condiciones de participación

Según la información oficial, el CFI dispondrá de un espacio para las bodegas, con posibilidad de mostrar productos, ampliar visibilidad y sostener reuniones comerciales con compradores internacionales. La participación incluye una entrada por empresa, un espacio individual que no podrá compartirse, mostrador de atención con cartelería de la bodega, heladeras para enfriamiento de vinos, elementos para degustación —copas, fraperas, spittons e hielo—, espacio para reuniones e incorporación en el catálogo digital de productos.

Requisitos y cupos

La selección está limitada a bodegas que sean empresas, cuenten con certificado de Pyme y tengan constancia de CUIT vigente, con detalle de la actividad económica vinculada a los objetivos de la misión y domicilio en la provincia que realiza la solicitud. Además, deben acreditar capacidad exportadora y presentar los comprobantes respaldatorios de cada empresa. Los cupos son limitados y las preinscripciones se realizan mediante un formulario en línea difundido por la convocatoria.