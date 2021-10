Echaron a Ronald Koeman del Barcelona

Barcelona perdió ante Rayo Vallecano y fue el último partido del entrenador neerlandés al frente del equipo. ¿Quiénes son los candidatos?

Sport, uno de los medios catalanes más importantes, fue el primero en asegurar que Koeman no iba a seguir en Barcelona y después el propio club confirmó la noticia por intermedio de un comunicado.

FC Barcelona has relieved Ronald Koeman of his duties as first team coach

— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 27, 2021