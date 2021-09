Echaron a Alex Caniggia de Polémica en el Bar

Ángel de Brito aseguró que Gustavo Sofovich se hartó del mediático y lo despidió del ciclo. Qué dijo el productor del programa y el representante de Aex.

Ángel de Brito reveló que Gustavo Sofovich se hartó de las actitudes de Alex Caniggia y lo echó de Polémica en el Bar (América)/

“Sofovich despidió a Alex, El Emperador de @PolemicaBar”, anunció el conductor de Los Ángeles de la Mañana (El Trece) en un primer momento. Luego, reveló los motivos de la decisión: “Lo último fue el viernes: lo desafió a Gustavo y a Mariano al aire. Iúdica habla y él quiere dar su teoría, Iúdica no lo deja hablar, y le dice ‘mira que si me enojo cagaste'”.

Por último, Ángel fue contundente: “600.000 minutos aguantaron hasta tomar la decisión”, haciendo referencia al tiempo que Alex duró en el programa.

Si bien la primera noticia al respecto la contó de Brito en su cuenta de Twitter, son varias las versiones en torno a la salida del hijo de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis del programa que lleva al frente Mariano Iúdica. Por un lado sostienen que el acuerdo siempre fue por un mes, ya que el mediático tenía otros compromisos asumidos con anterioridad. Por el otro, que lo echaron.

En un diálogo con Juan Etchegoyen para Mitre Live (lunes a viernes a las 17 por las redes sociales de Radio Mitre), el representante del mediático, Fabián Esperón, aclaró lo sucedido.

“Teníamos el contrato de un mes, lo terminamos y listo. Con Gustavo tenemos la mejor onda y ya estaba pautado así. Es lo que se había pautado”, comenzó diciendo el empresario sobre la salida de Alex. Y agregó: “No hay mucho que explicar, no sé si alguien dijo otra cosa. No se peleó con Iúd

No obstante, Esperón no fue el único en salir a desmentir los dichos del jurado de La Academia de Showmatch. Consultados por Clarín, el mismísimo Gustavo Sofovich y Mariano Iúdica, también, dieron la versión de los hechos.

“Yo no lo llamaría desvinculación. Lo de Alex en Polémica era por un mes. Así era el acuerdo de ambas partes”, aseguró el productor descartando totalmente el conflicto. Para que no quedaran dudas, sumó: “Alex se comprometió a estar un mes, no es que no funcionó. Fue de común acuerdo”.

Mariano Iúdica, por su aprte, descartó cualquier incidente con el mediático y respaldo la versión de Gustavo: “Tenía contrato por un mes. Después él tenía otros compromisos asumidos con anterioridad”.

Por su parte, El Emperador aún no hizo mención al tema en sus redes sociales. Solamente, se mostró grabando un nuevo tema musical y el proceso del nuevo tatuaje que se hizo.