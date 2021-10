Duro cruce entre Berni y el Gobierno nacional por el conflicto mapuche

El ministro de Seguridad bonaerense se separó de la posición de Alberto Fernández al hablar de “terrorismo”. «Es obligación del Estado enviar tropas”, señaló.

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, contradijo al presidente tras afirmar que “es obligación del Estado enviar tropas” a Río Negro para colaborar con el conflicto mapuche.

En declaraciones radiales, el funcionario habló de terrorismo para referirse a la problemática. “Cuando el bien vulnerado tutelado por la Constitución es la paz social, hablamos de terrorismo”, dijo y agregó: “Entonces, me parece que no hay que ni siquiera dudarlo y hay que poner todo el esfuerzo del Estado para terminar con este tipo de acciones”.

Y remarcó: “No tengo ninguna duda de que es obligación del Estado nacional enviar tropas y controlar el tema. Estoy totalmente convencido, porque lo he vivido y lo he visto. Conozco el grado de temor, no me lo contaron”.

Por otra parte, Berni consideró que el conflicto mapuche es un tema “que viene arrastrándose desde hace años”. “No se han llevado a cabo las diligencias para frenar una situación que inevitablemente va a caer en esta violencia”, dijo en Radio Del Plata.

Cabe recordar que tanto el primer mandatario, Alberto Fernández, como el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, habían asegurado que el Gobierno no tiene la obligación de interferir en el conflicto.

En una breve carta que envió a la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, el Presidente afirmó que “no es función del Gobierno nacional reforzar el control de las rutas nacionales o brindar seguridad en la región”.

Sin embargo, confirmó el envío de agentes de Gendarmería que “patrullarán la zona en cuestión”.