Durísimo golpe a Los Pumas

Los argentinos perdieron ante Sudáfrica en su debut en el Rugby Championship.

La selección argentina de rugby poco pudo hacer en su visita a los Sprinboks en Port Elizabeth por la primera fecha del certamen y terminó lamentando una dura derrota por 32-12. Más temprano, Nueva Zelanda había derrotado a Australia.

Los Pumas no tuvieron el debut soñado en el Rugby Championship 2021 y cayeron 32-12 ante Sudáfrica en Port Elizabeth. El seleccionado argentino no pudo nunca vulnerar a la férrea defensa de los Springboks, que ratificaron su gran momento y comenzaron con el pie derecho la defensa del título logrado en 2019 (en 2020 no se jugó por la pandemia de coronavirus).

All Blacks impasables

El Rugby Championship comenzó esta mañana con el cómodo triunfo de Nueva Zelanda sobre Australia por 57 a 22 y la consiguiente obtención de la Bledisloe Cup.

Formaciones

Sudáfrica: Ox Nche, Joseph Dweba y Wilco Louw; Eben Etzebeth y Lood de Jager; Siya Kolisi; Kwagga Smith y Jasper Wiese; Cobus Reinach y Elton Jantjies; Aphelele Fassi, Frans Steyn, Jesse Kriel y Sbu Nkosi; Damian Willemse. Entrenador: Jacques Nienaber

Argentina: Santiago Carreras; Bautista Delguy, Santiago Chocobares, Jerónimo de la Fuente y Matías Moroni; Nicolás Sánchez y Felipe Ezcurra; Rodrigo Bruni, Facundo Isa y Pablo Matera; Marcos Kremer y Guido Petti; Francisco Gómez Kodela, Julián Montoya (capitán) y Nahuel Tetaz Chaparro. Entrenador: Mario Ledesma.