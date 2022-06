Duki cumple años y los números que maneja su música en YouTube

No sólo es un gran día para Duko, también fue un gran año. Chequeá cómo le va a en la plataforma de videos.

Este viernes 24 de junio Mauro Ezequiel Lombardo AKA Duki está cumpliendo 26 años. Hace años que viene en la vanguardia del trap en Argentina pero con el tiempo su sonido se fue diversificando.

Ayer estrenó “Temporada de Reggaetón II” y anunció: “Disfrútenlo porque no va a haber reggaetón por muchísimo tiempo”. Mientras tanto, sus videos ya superaron las 2 mil millones de visualizaciones en YouTube en el mundo.

Desde dónde lo reproducen más

Argentina a la cabeza con 992 millones

Estados Unidos con más de 41.6 millones de vistas

Italia (11.7M)

Francia (5.25M)

Alemania (1.22M)

India (1.12M)

Canadá (1.06M)

Reino Unido (1.04M)

Lo más visto

Las colaboraciones marcaron el último año de Duki en YouTube: en la lista de sus videos más vistos se encuentran:

Una Vaina Loca (con Fuego y Manuel Turizo)

No me conocen (con Bandido, REI y Tiago PZK),

Además de Mí remix (feat. Tiago PZK, Rusherking, María Becerra, Khea y Lit Killah)

Como si no importara (con Emilia)

Bailando te conocí junto a Rusherking

Durante la última semana (3-9 de junio), Duki ocupó la quinta posición dentro del ranking de Artistas Principales en YouTube, lista de la que participa desde hace 237 semanas.

Lo más buscado

Durante el último año, la semana del 11 al 17 de julio de 2021 fue en la que más se incrementó el interés de búsqueda sobre este artista en YouTube en el mundo. En las consultas relacionadas, se encuentran algunos de sus videos musicales, como “Como si no importara”, “Ying Yang Duki Rels B”, “Top 5 Duki letra”, “Ya Me Fui”, “Te estoy mirando desde lejos Duki”, “Duki Bailando Te Conocí” y “2:50 Remix”.