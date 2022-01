Duelo provincial por Basualdo. “Con su desaparición, la Provincia de San Juan pierde una figura de relevantes condiciones morales, intelectuales y políticas”.

A raíz del fallecimiento del ingeniero Ricardo Basualdo, a los 85 años, el Gobierno de San Juan decretó duelo provincial mientras duren las exequias de quien ejerció la Vicegobernación provincial a fines del siglo pasado.

El decreto firmado por el gobernador Sergio Uñac explicá que “Ricardo Basualdo consagró su vida a la actividad política, ocupando diversos cargos, fue también director de importantes entidades bancarias, desempañando además cargos dirigenciales en numerosas asociaciones intermedias”.

Además, el texto considera “que con su desaparición la Provincia de San Juan pierde una figura de relevantes condiciones morales, intelectuales y políticas”.

Finalmente, estipula “que corresponde al Gobierno de San Juan rendir homenaje póstumo a quien desde la función pública brindó su capacidad y patriotismo al servicio de la comunidad, manifestando su más profundo pesar y acompañando en el dolor a todos sus familiares”.

Trayectoria

•1998-1999: Vicepresidente Primero de la Cámara de Diputados, en ejercicio de la Vice-Gobernación de la Provincia de San Juan.

•1997-1998: Provincia de San Juan: Cámara de Diputados. vicepresidente segundo.

•1995-1997: Provincia de San Juan: Cámara de Diputados.

Diputado Provincial y Vicepresidente Primero.

•1995:Provincia de San Juan:

Banco de San Juan.

Presidente.

•1991-1992: Gobierno de San Juan: Secretario de Planeamiento y Control de Gestión.

•1979: Gobierno de San Juan: Asesoría de la Gobernación. Miembro de la Comisión Asesora para el estudio y proyecto de la Ley de Vinos.

•1974-1976: Gobierno de San Juan: Asesor Ad-Honorem del Gobernador: Eloy P. Camus.

•1968-1973: Gobierno de San Juan:

Ministro de Economía.

•1967-1968: INV (Instituto Nacional de Vitivinicultura)

Representante de la Provincia de San Juan.

fue además un cultor de la amistad.

Miembro de Mozarteum San Juan, fue también.

La UISJ también reconoció su trayectoria a través de un comunicado.

Hugo Goransky (UIA-UISJ)

Es una pena que nos haya dejado Ricardo Basualdo. Indudablemente tuvo una trayectoria excelente participando en muchísimas entidades gremiales empresarias. Incluso fue una de las personas que generó la Unión Industrial de San Juan en su momento con la Promoción Industrial.

De gran trayectoria, trabajador, luchador y empresario. Esto también marca porque como político asesoró a tantos gobiernos.

No importa a que partido político perteneció, trabajó mucho por San Juan y a eso hay que valorarlo.

En lo personal lo consideré una muy buena persona, a pesar de las diferencias de edad que teníamos. Tuvimos una muy linda relación.

Está bueno que haya un reconocimiento de la sociedad para un empresario que pasó muchas viscicitudes y el resultado es que muchos de nosotros valoramos su empuje y trabajo.

Jorge Escobar (Ex Gobernador de SJ)

A Ricardo Basualdo lo conocí en profundidad cuando creamos el Frente de la Esperanza y Ricardo tenía su partido Acción Solidaria. Le decíamos en broma que era acción solitaria porque era él solo. Era un hombre bromista, de buen humor pero crítico. Así como fue un ministro jóven de Gómez Centurión, fue un hombre de confianza y tomamos su experiencia. Por eso tuvo una destacada actuación legislativa.

Basualdo insistió con la creación de la bandera local, peleó mucho por la industria y el comercio de SJ, un hombre leal, amigo.

Hemos seguido tomando café hasta hace poco acompañado de su inefable “Negrita”.

Me quedo siempre con lo bueno porque no recuerdo las cosas malas. Fue un hombre con muchos aciertos. Me quedo con su sonrisa, sus discusiones con el gabinete, con su inteligencia pero fundamentalmente con su lealtad.

Diego Hagmann (Federación Económica de SJ)

Diego Hagmann de la Federación Económica expresó que “tuve la suerte de ser amigo de Ricardo, una persona excelente, con una trayectoria impecable, que conocía muy bien tanto el sector público como el sector privado, ya que fue un empresario muy importante”.

“Además era muy inquieto, se interesaba por todos los temas. Todos los problemas que se le planteaban los estudiaba muy bien antes de dar una respuesta”, agregó.

Hagmann afirmó que “Basualdo dejó una importante huella por donde pasó y se lo va extrañar mucho”.

Carlos Gómez Centurión (Arquitecto y artista)

Tuve una relación entrañable con RB desde mis 20 años. Lo conocí cuando fue ministro de Economía del primer gobierno de mi padre. Tenía treinta y pocos años y le dio a la gestión un ritmo de modernidad y eficiencia. Creo que hizo una gestión memorable dentro de un equipo de gente muy joven que se caracterizó por el dinamismo y los emprendimientos osados, como el dique de Ullum y el primer plan de desarrollo industrial para la provincia, el Plan Huarpes, para dar sólo dos ejemplos.

A pesar de la diferencia de edades en esa época, nos hicimos amigos y cultivamos ese cariño a lo largo de la vida.

Es de las pocas personas que he conocido con una mirada macro de los problemas en general y sobre todo, de la Argentina y de la economía.

Siempre era un placer charlar con él por su vasta cultura, su curiosidad sin límites y sus deseos de renovación permanente.

Ricardo Basualdo fue una persona señera en San Juan por sus aportes en todas las innumerables actividades que ejercitó a lo largo de su vida.

Carlos Fagale (Ex presidente de Mozarteum SJ)

Ricardo Basualdo fue un pilar para Mozarteum San Juan. No solo fue socio fundador, sino un protagonista en todos los momentos que vivió la institución a lo largo de sus 40 años.

Gracias a sus gestiones como integrante de la UIA se consiguió que la Fundacion Fortabat junto a Antorchas aportara los fondos para el piano Steinway de gran concierto del que la Sala carecía.

Su sensatez fue importante en momentos difíciles.

Perteneció a esa generación de dirigentes cultos y melómanos que tuvo San Juan en los años 80.

Pérdida irreparable para la dirigencia de Mozarteum.

Gustavo Fernández (UIA -UISJ)

Claramente Ricardo Basualdo fue un relanzador de la Unión Industrial de San Juan, fundador de la nueva etapa allá por la década del 80.

Ha sido un referente porque también tuvo una relevancia y participación importante a nivel nacional, que luego de él un poco se perdió y nos costó mucho años recuperar.

No sólo fue un hombre comprometido con la actividad gremial empresaria sino con la política.

La empresa Cemento Blanco, de la que soy socio, es continuidad de lo que inició Ricardo y las referencias que dejó fueron las mejores.

Fue un multifacético que desarrolló actividades y emprendimiento empresarios en lo industrial, agrícola, vitivinicola y minero. También el aspecto social y cultural con su labor en el Mozarteum

Una persona con un conocimiento muy amplio de la realidad económica y social que no se guardó esa experiencia para su actividad y supo compartirla. Y eso es lo que debemos buscar de los dirigentes, sobre todo los que provienen de la actividad privada.

Tristan Yanzón (Ex presidente del Club Social)

Tristán Yanzón, extitular del Club Social, recordó al ingeniero Ricardo Basualdo, quien formó parte de la Comisión Directiva del club, como “un hombre que siempre buscaba el diálogo, el consenso entre las distintas posiciones”.

“Una persona muy inteligente, de una gran capacidad, que permanentemente proponía cosas y que siempre trataba de buscar la mejor solución a los problemas que se fueran suscitando. Tratando de acercar a las partes en la Comisión Directiva, cuando las posturas eran diferentes. Siempre sumando”, añadió.

Yanzón afirmó que “con su prestigio, su trayectoria, Basualdo le dio un brillo importante a la Comisión Directiva del Club Social de la que fue parte”.

Claudio Feldman (Presidente de Mozarteum SJ)

Ricardo Basualdo era un gran amigo, que siempre estaba de buen humor y que ha sido un gran desarrollador de proyectos a lo largo de su vida en la provincia y también fuera de ella.Excelente anfitrión tanto el ,como su esposa, y que gracias a él Mozarteum san Juan cuenta con el piano steinway & sons ,por que fue el encargado de gestionar los fondos para adquirirlo. Con su pérdida san Juan deja de tener un gran referente.