D’sures presenta nuevo disco en el municipal

La propuesta de “Sol y tierra” crea mixturas de estilos. Será el 5 de noviembre a las 21 hs y habrá artistas invitados.

El grupo musical D’Sures presenta su primer material en vivo que va desde reconocidos compositores, hasta producciones propias.

En escena estarán los cuatro integrantes de la banda, más músicos invitados que subirán al escenario a interpretar las canciones del disco. La banda está formada por Verónica Irrazábal en voz, Marcelo Laspiur en bajo, Carlos Beragua en guitarra y arreglos; y Rody Beatrice en percusión.

La banda nació en 2009, en el marco de un encuentro de música popular en la Facultad de Filosofía de la UNSJ. “Teníamos ganas de tocar juntos, nos juntamos y empezamos. Aún no éramos una banda estable. En 2016 surge la posibilidad de empezar a grabar y producir un material gracias a un subsidio del INAMU y empezamos a trabajar en ello”, agrega Vero.

“En 2020 nos detuvo la pandemia y no logramos presentarlo como queríamos” , dice la cantante.

Los referentes musicales de la banda son muy amplios, de diferentes estilos y regiones. Pedro Aznar es uno de ellos a nivel nacional. Mientras que Joao Bosco, Hermeto Pascoal y Richard Bona, internacionales.

“Los artistas hemos dejado de proyectar para el futuro, estamos viviendo el presente. Han sido dos años muy duros para la cultura, no hemos estado en los escenarios. Estamos trabajando de otra forma, subiendo a las plataformas digitales, la gente consume la música de otra forma”.

“Los músicos de la vieja escuela vamos a tener que replantearnos la situación. No sabemos cuánto va a durar la presencialidad, los músicos necesitamos el afecto de nuestro público. Los proyectos a puntan a repensar y replantear cómo vamos a encarar el futuro”.

Para agendar

“‘Sol y Tierra’ es un material interesante y diferente porque hemos tratado de llevar el folklore de nuestra región a los ritmos latinoamericanos”.

“La composición instrumental sugiere un viaje de aires nuevos, basándose en crear mixturas de estilos y lograr una interesante propuesta de fusión en el folclore”, cuenta Vero.

En el disco hay diez canciones de grandes compositores argentinos y producciones propias.

El viernes 5 de noviembre se presenta el material a las 21 en el Teatro Municipal de Capital.

Habrá músicos invitados que forman parte del disco. Tito Medina estará interpretando el vals Provincia de San Luis y Ernesto Villavicencio, entre otros. “Será una linda noche junto a grandes artistas”.