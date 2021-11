Dramático hasta la revisión técnica

La carrera final fue sencillamente impresionante, desde el semáforo verde hasta la bandera a cuadros. El que largó primero abandonó, el que ganó en pista festejó como el campeón. Horas mas tarde no lo era.

Fue lo mejor del domingo y seguramente de lo mejor del año. Una carrera que tuvo toques, sorpresas, sobrepasos, ganadores y perdedores en pista y también alegrías y amarguras fuera de ellas.

Justo cuando se superaba el mediodía sanjuanino la se iniciaba la final del TC Pista Mouras. Al frente largaba Gerónimo Gonnet que tenía chances en el campeonato su auto a partir de la cuarta vuelta empezó a perder potencia y se le abrió la puerta a Franco Deambrosi para que busque algo mas que ya que su directo rival por el campeonato Gaspar Chansard venía octavo y complicado.

En la quinta vuelta, Deambrosi arriesgó y en una maniobra estupenda tomó la punta de la carrera y no la soltó hasta el final.

Lo que definía el campeonato era la posición de Chansard que sabiendo como estaba la carrera se desesperaba por subir pero no podía.

La carrera se hacía dramática y con la diferencia de medio punto el final se hacía dramático.

Deambrosi sufría y Chansard se lamentaba porque el auto no daba mas.

La bajada de bandera lo vio al Ford con el 88 festejando. En lo mas alto del podio por la carrera y también por el campeonato.

El box de Chansard era de tristeza y amargura, la cara opuesta de lo que pasaba en el podio.

Sin embargo los festejos cambiaron de box y se invirtió todo. Porque en la revisión técnica Eduardo Bracco era excluido y esto le daba la posibilidad a Gaspar Chansard subir un puesto en la carrera y ese 1,5 punto le permitió sobrepasarlo en el campeonato a Deambrosi y con eso salir campeón de la categoría, no como lo quería pero con si como lo deseaba.

Casi dos horas después de terminada la carrera y con el podio casi desarmado Gaspar Chansard saltaba y festejaba con su equipo por el campeonato obtenido de la manera mas dramática.