Dr. Diego González: “Reeducar a animales en estado salvaje es muy difícil”. El doctor Diego González, veterinario columnista de Dinámica Informativa en Zonda TV, se refirió al caso de la jauría y remarcó que si bien se presume que son perros salvajes los que atacaron al hombre en el Parque de Tecnologías Ambientales, “el caso debe ser estudiado por profesionales del comportamiento animal”.



No tienen el mismo comportamiento los perros callejeros que hay en la ciudad que estos perros”, agregó.

“En el caso de las jaurías de perros salvajes, los animales vienen naciendo en estado salvaje desde hace tiempo. Se crían en forma salvaje y no tienen contacto con los humanos. Por eso a veces las reacciones que tienen son las de un animal salvaje”, informó. Y por eso detalló que “si una persona corre, lo interpretan como una presa. O se sienten amenazados y por eso atacan. Si el alfa da señales de cazar, los demás atacan”. Aseguró que lo ideal en estos casos es “no ponerse de espaldas ni correr porque nos ven como una presa. Y no se debe amenazarlos porque lo ven como una señal. Hay que tratar de buscar ayuda”

E informó que “un perro que vive en la calle no se va a comportar como uno que vive en la naturaleza”.

Para el veterinario “reeducar a animales en este estado es muy difícil”

“Lo ideal sería poder llevarlos a un lugar para que terminen su vida naturalmente. Porque al desarmar la jauría cambian el carácter y no es un animal que agrede por naturaleza. Lo que pasas es que no hay ningún lugar en SJ de este tipo”, resaltó.