Dos vinos argentinos, en un Top 100 internacional

Fueron valorados entre más de 11.000 muestras y destacados por la revista norteamericana Wine & Spirits por su relación de precio – calidad.

Dos vinos argentinos fueron considerados entre los mejores del mundo e incluidos en el Top “100 Best for USD 20 or Less”, y publicados en la edición de julio de la revista norteamericana Wine & Spirits.

Los dos ejemplares fueron seleccionados entre un total de unas 11.000 muestras de espumosos, blancos, rosados y tintos.

Todas muestra de Francia, Italia, Portugal, Italia, Estados Unidos, Australia, Austria, España, Canadá, Grecia, Chile, Georgia, Alemania, Nueva Zelanda, Rumania, Sudáfrica, Hungría, Turquía y Argentina.

Además de la calidad, los vinos seleccionados debían cumplir la condición de que su precio no superara los 20 dólares.

El primero de ellos es el Piattelli Reserva Malbec 2019 de Cafayate, Salta, puntuado con 93 puntos.

“Este vino estalla en frescura, como las moras en pleno verano. La enóloga Valeria Antolín lo envejece durante nueve meses en barricas de roble americano y francés, y es difícil saber si el roble achocolatado está afectando la textura, o si el vino creció así de maduro en el aire de Salta.

Intenso, con notable claridad en los sabores, mantiene sus aromas durante días”, cita la publicación.

El segundo es el Doña Paula Estate Malbec 2020, proveniente Valle de Uco, Mendoza, evaluado con 91 puntos.

“La mayoría de las uvas de Doña Paula Estate Malbec 2020 provienen de viñedos ubicados en Gualtallary a 1.350 metros de altitud.

Es un ejemplar de sabores frescos a frambuesa y notas ahumadas que unen al vino. Si bien no ofrece tanto en complejidad, se siente seguro de sí mismo, simple y delicioso.

Es elevado y brillante, ideal para disfrutar con pato sellado a punto”, destaca el texto.

El vino salteño se puede conseguir a un precio de $1.820 por botella, mientras que el Malbec de Doña Paula está disponible en vinotecas por $1.223.

