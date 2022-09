Dos sanjuaninos sobresalieron en el Campeonato Internacional de Taekwondo

Se trata de Camila Baigorria y Tomás Fernández, dos jovencitos sanjuaninos que integran la Selección Nacional de Taekwondo.

Recientemente, se disputó en la ciudad de Mar del Plata el campeonato de taekwondo denominado 6° Argentina Open para categorías Cadetes, Juveniles y Adultos.

En la oportunidad, dos representantes de San Juan participaron y tuvieron destacadas actuaciones.

Camila Baigorria y Tomás Fernández, representaron a la Argentina ya que integraban la Selección Nacional.

Camila obtuvo la medalla de bronce en la categoría de -55kg, mientras que Tomás se ubicó entre los cinco mejores en categoría Seniors -53kg.

Los jovencitos practican desde pequeños este deporte y sus entrenamientos son constantes ya que buscan siempre lograr un alto rendimiento en cada competencia en que se presentan.

Al finalizar la competencia, Camila comentó sobre su experiencia: “Me tocó pelear en -55kg juvenil; por sorteo en mi llave, quedé libre, por lo que pasé directo a la semifinal.

En el combate que me tocó, en el primer round quedo empatada con una chica de Chile; por el sistema de competencia, se le da ganador a ella. En el segundo round recibí un golpe en una pierna y no pude continuar por una lesión.

Para mí fue una experiencia increíble de la que pude participar por primera vez. Espero tener más suerte en el G2 de Chile del 23 al 25 de septiembre, ya más preparada y teniendo una mejor idea de lo que es. Estoy feliz con esta medalla, pero ahora quiero buscar la de oro”.

Camila tiene 17 años y se dedica al Taekwondo desde que tenía 6 años. Cursa el Quinto año del Colegio CESAP y organiza su tiempo entre el estudio y el deporte al que le pone mucha pasión.

Por su parte, Tomás Fernández también se expresó sobre su participación en la competencia.

“Fue un sueño cumplido, una sensación diferente desde que llegamos; por suerte fui a un día de entrenamiento de la selección, un día antes de la lucha y pude ver que para nada estamos lejos de ese nivel, es más, me sentí al nivel de ellos, aunque todos nos cuidamos para el torneo del sábado.

En mi primera pelea me tocó un chico de Brasil, al cual le gané dos rounds a cero, lo que hizo que me sintiera muy feliz y me hizo pensar que podía ganar las tres peleas que me quedaban. En la segunda pelea me toca otro rival de Brasil, que es uno de los top del mundo en mi categoría y la verdad que ahí aprendí muchísimo adentro y afuera de la pelea, ya que ahora que la veo nuevamente estoy tratando de corregir errores para el futuro. Allí perdí y quedé afuera en cuartos de final. Ahora toca seguir aprendiendo para los próximos compromisos”, dijo.

Tomás tiene 18 años y en la actualidad estudia una carrera universitaria. Desde hace 4 años practica Taekwondo ya que anteriormente incursionaba en otro tipo de artes marciales.

Los sanjuaninos se trajeron buenas experiencias ya que en el caso de Camila Baigorria cosechó una medalla de bronce y Tomás Fernández se ubicó en los primeros puestos.

Camilia Baigorria, medalla de bronce 1 de 5

#Taekwondo, #sanjuaninos