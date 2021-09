Dos sanjuaninos al Mundial de Italia

Manu Armoa y Lucas Ibazeta integran la selección Argentina Sub 21 que jugará la cita internacional desde el 23 de septiembre.

Ya tienen colgada la medalla de Bronce del Mundial Sub 19 en Túnez y ahora, los sanjuaninos Manuel Armoa y Lucas Ibazeta buscarán sumar otra presea en Italia en Sub 21, del 23 de septiembre al 3 de octubre.

El entrenador Martín López ha mantenido la base que viene desde ese Bronce hace dos años para encarar este mundial en Italia.

Armoa, nacido en Buenos Aires pero residente en nuestra provincia desde hace muchos años, e Ibazeta vienen jugando desde chicos en UPCN Voley y cosecharon varios campeonatos argentinos en las selecciones de base como Sub 15, Sub 17 y Sub 19.

También representaron a San Juan en los Juegos Evita, donde fueron medalla dorada, mientras que en la última Liga Argentina fueron campeones con UPCN San Juan Voley.

Los 12 elegidos son los siguientes jugadores: Pablo Urchevich, Luciano Aloisi, Wilson Acosta, Lorenzo Nieto, Agustín Gallardo, Rodrigo Soria, Ramsés Cascu, Manuel Armoa, Lucas Malaber, Lucas Ibazeta, Valentino Vidoni y Tobías Scarpa.

El Mundial se jugará entre 16 selecciones divididos en cuatro zonas de cuatro equipos cada una. Los dos mejores de cada grupo avanzarán a cuartos de final por la lucha por el título y los dos restantes jugarán del 9 al 16°. Argentina integra su zona con Bélgica, Marruecos e Irán.