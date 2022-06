Dos sanjuaninos a cargo de la comisión de minería

Se trata de los diputados Walberto Allende y Susana Laciar que fueron nombrados como presidente y vicepresidente del organismo encargado de abordar los proyectos sobre minería en la Cámara Baja. Esto se suma a la presidencia de Ruben Uñac en la similar comisión del senado.

SJ tomó un protagonismo singular en una estratégica comisión dentro de la Cámara de Diputados de Nación. Es que dos diputados sanjuaninos fueron nombrados presidente y vicepresidente de la Comisión de Minería, se trata de Walberto Allende, del frente Todos y de Susana Laciar de Juntos por el Cambio. Este protagonismo sanjuanino en materia minera a nivel nacional, se suma a la presidencia de Rubén Uñac en igual comisión, pero de la cámara alta, luego que Alberto Hensel, fuera secretario de Minería del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación.

Cabe destacar que la Comisión de Minería, Energía y Combustibles de la Cámara baja, trata y dictamina sobre proyectos relacionados al régimen minero, la promoción y comercialización de la actividad, su fiscalización y la certificación de los procesos vinculados. Justamente, es una actividad estratégica para San Juan y para la administración nacional, teniendo en cuenta la potencia del sector para generar ingresos de divisas genuinas a través de la inversión en proyectos y la exportación de minerales y metales preciosos. Este es un tema clave que autoridades como Matías Kulfas, Ministro de Producción y hasta el propio Presidente, destacaron desde el inicio de su gestión.

En diálogo con Zonda Diario, Allende destacó que esta decisión de sus colegas legisladores “ha sido por todo lo que significa la minería para la Argentina y particularmente el crecimiento que ha tenido la actividad en los últimos años”.

En este contexto, el flamante presidente de la Comisión destacó que “es un desafío lo que representa la minería en sí, particularmente este nuevo comienzo, con la explotación del cobre en el ámbito del proyecto Josemaría y, por supuesto, también en provincias como Catamarca Salta y Jujuy con el litio.

La presencia sanjuanina en sectores clave de la minería

“Es importante lo de Rubén en el Senado por qué podemos coordinar, desde ambas cámaras, políticas que tengan que ver con la profundización de la minería en algunas de las provincias donde todavía no se está llevando a cabo la minería a gran escala”, resaltó Allende

Pero, además de la presencia sanjuanina, Allende destacó “están representadas la mayoría de las provincias que tienen actividad minera”.

El trabajo sanjuanino que se viene en la comisión

Sobre el trabajo de la comisión, el diputado espera avanzar la semana que viene en la diagramación de las actividades. “La idea es recorrer el país en las zonas donde hay actividad minera en el lugar”.

Allende comentó que tiene la idea de “ir a las provincias dónde han tenido rechazo a las mineras y dialogar. También invitar a que las universidades que están trabajando en el tema minero puedan participar de las comisiones”.

Susana Laciar y el foco en la licencia social

La flamante presidente de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles de la Cámara baja, Susana Laciar, dialogó con Zonda Diario sobre su nuevo rol en el Congreso y en, este sentido, destacó que “hay estudios que preocupan. Cuando las grandes inversiones mineras analizan los distintos factores de riesgo, allá por el 2018, el factor de riesgo de la licencia social estaba en séptimo lugar y en 2019- 2020 paso a estar en primer lugar. Tenemos un enorme trabajo para explicarles a todos los argentinos que la minería como una actividad seria y bien desarrollada es una actividad de crecimiento social”.

También puso el foco en que “tenemos que aportar desde SJ de la experiencia positiva y negativa porque hemos tenido experiencias positivas y negativas. Tenemos mucho por trabajar y SJ debe desarrollar la articulación pública y privada”. La legisladora cree que “hace falta desarrollar. La minería, siendo una actividad que opera sobre recursos finitos, debe dejar sobre otras actividades, que perduren en el tiempo, un porvenir. En eso, nos falta muchísimo en la provincia y a nivel nacional para que se vea en la minería una actividad que produce un crecimiento”.

Seguridad jurídica en minería

“Laciar afirma que es “partidaria de que las retenciones no debieran existir, menos para actividades productivas. Podríamos lograrlo a través del trabajo de comisión. Debemos trabajar mucho en pos de que las nuevas inversiones logren los parámetros que requieren. Todo cambio que sea constante o periódico, no hace a la seguridad jurídica. Debemos trabajar en forma seria, en pos de las inversiones que vienen a futuro y para que los parámetros no cambien de la noche a la mañana. Dar una sana discusión que tenga una mirada a futuro. Todos estos temas deben pasar por la Cámara para dar una discusión seria”.

El dato

Otras figuras de San Juan que acompañan a Walberto Allende dentro de la Comisión de Minería son: los Diputados Nacionales Fabiola Aubone, Marcelo Orrego y Susana Laciar.

Walberto Allende, diputado nacional

“Esta actividad creció en los últimos años, actualmente cuenta con 35 mil empleos directos y casi 90 mil empleos de forma indirecta favoreciendo a los sectores de la industria, de la construcción, el comercio, el transporte, logística y la hotelería en general”.

Susana Laciar, diputada Nacional.

“ Tenemos un enorme trabajo para explicarles a todos los argentinos que la minería como una actividad seria y bien desarrollada es una actividad de crecimiento social”.