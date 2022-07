Dos nuevas obras suben al escenario de la sala TeS

Se trata de “Sed o no Sed” desde hoy hasta el jueves a las 18 hs y “¿Dónde está Borondongo?” del viernes al domingo en el mismo horario. Ambas son aptas para todo público y las entradas cuestan 600 pesos.

El grupo titiritero Umami Teatro presenta “Sed o no Sed” desde hoy hasta el jueves a las 18 hs en el Espacio Teatroal TeS (Juan B. Justo 335 sur). La obra obtuvo la mención a la “Mejor utilización de recursos escénicos y efectos escenográficos” en la Quinta Fiesta Internacional y Popular de Teatro Crespo 2010.

“Sed o no Sed” trata sobre la aventura de Marcelino Ríos que busca a su vaca, que escapó hacia el cerro, extraviado, en medio del desierto y a punto de desmayarse por la sed, Marcelino encuentra un pozo que contiene agua, hasta llega Don Jorge Zabaleta, un hombre de ciudad que sabe que ese pozo contiene, además de agua, oro, que debe ser extraído con un poderoso veneno. Marcelino y Jorge deben ponerse de acuerdo para ver qué es lo prioritario.

El texto, la puesta en escena y la interpretación está a cargo de Leonardo Javier Olivieri, la dirección es de Sklar Alejandro; el diseño y la realización de títeres, Violeta Scarso, las escenografías,el diseño gráfico lo hace Leonardo Javier Olivieri, y la producción general es de Umami Teatro.

La escenografía, los personajes, la música, y todo lo relacionado con la puesta en escena, invitan al público a un viaje imaginario a Corral Quemado, un pequeño pueblito de la Provincia Argentina de Catamarca.

¿Dónde está Borondongo?

Además, del viernes al domingo, también a las 18 hs y en la misma sala, las familias podrán disfrutar la obra “¿Dónde está Borondongo?”.

La obra está ambientada en el Teatro de la Laguna donde está todo preparado. El telón, las luces y hasta el público. La Sirena Luna ya está maquillada para su presentación de danza acuática, pero la atracción principal: “El Monstruo Borondongo” no aparece.

La abuela y Juanita revolvieron toda la laguna tratando de encontrarlo, y nada.

Con la ayuda de Renato, el limpiador de piscinas descubrirá porqué el Monstruo no quiere salir a escena.

Entre risas y canciones el Teatro de la Laguna logrará presentar su show y Renato descubrirá que el único tiempo perdido es el que no se disfruta.

La dramaturgia y marionetas está cargo de Rosana López, la dirección es de Eleonora Acosta y Rosana López. El Diseño sonoro de Facundo Silione y la operación técnica, de Pablo Di Paolo.

Para agendar

Las entradas para ambas obras cuestan 600 pesos y están disponibles en www.eventbrite.com.ar.