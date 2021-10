Dos lesionados que preocupan a Scaloni

Leandro Paredes y Alejandro Gómez están lesionados. El jugador de PSG padece una dolencia grado 3 en el cuádriceps izquierdo, mientras que el de Sevilla se resintió y ahora tiene una micro ruptura fibrilar en el psoas.

Lionel Scaloni tiene otros dos problemas en la Selección Argentina de cara a las fechas 13 y 14 de las Eliminatorias Sudamericanas con vistas al Mundial de Qatar 2022. Es que Leandro Paredes y Alejandro Papu Gómez están lesionados y solo uno podría recibir el alta para visitar a Uruguay (12/11), en Montevideo, y recibir a Brasil (16/11), en San Juan.

Hoy, PSG sacó un nuevo comunicado en el que reitera que Paredes estará en condiciones de reaparecer después del parate por las Eliminatorias de noviembre. Si bien el mediocampista no está tan seguro de recuperarse antes de la lesión grado 3 del cuádriceps izquierdo, la intención de Scaloni es convocarlo igual y evaluarlo en el predio de Ezeiza. Pero si el ex Boca le manifiesta al DT que no está en condiciones, será difícil que viaje.

La otra situación es un poco más alentadora: el Papu Gómez volvió con una molestia en la zona del psoas luego de triple fecha de las Eliminatorias de octubre, donde sumó minutos ante Paraguay, formó parte del banco ante Uruguay y se quedó afuera contra Perú. El ex Arsenal y San Lorenzo jugó con Sevilla ante Lille por la Champions League y se resintió.

A diferencia de su compatriota, el jugador tuvo una micro ruptura fibrilar en el psoas y cree que va a volver a jugar este fin de semana o el próximo, o sea antes del parate, y que llegará sin problemas a los próximos compromisos del combinado nacional.

Cabe recordar que Scaloni deberá presentar la lista de convocados de la Selección Argentina este fin de semana, pero como viene sucediendo seguramente la de a conocer entre semana o el primer fin de semana de noviembre.

