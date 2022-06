Dos al hilo sin alegrías

El Millonario empató sin goles con Atlético Tucumán jugando en el Monumental. Las ausencias en el equipo de Gallardo lo llevan a tener el juego de siempre y pasaron 2 fechas sin ganar.

River empató 0-0 ante Atlético Tucumán en el Monumental por la segunda fecha de la Liga Profesional 2022 y sigue sin poder sumar de a tres en la presente temporada.

El arquero ex-Boca Carlos Lampe, fue la gran figura de la noche. Con este resultado, La Banda queda en la decimoctava posición, con 2 puntos conseguidos, mientras que los de Lucas Pusineri se encuentran en la decimosexta plaza, también con 2 unidades registradas

En la primera parte, el equipo de Marcelo Gallardo contó con la posesión de la número cinco, pero no mostró su mejor versión, ya que el conjunto de Tucumán planteó una primera mitad en la que se agrupó en el bloque bajo y contó con sus líneas muy compactadas a la espera de lastimar en un contra golpe.

Dicho cerrojo que planteó el equipo de Lucas Pusineri hizo que La Banda no logre desarrollar con fluidez su juego de pases y cuando intentó atacar de forma directa no logró hilar la última puntada.

De todas formas, y si bien los locales, contaron con más chances para adelantarse en el marcador, el Decano también contó con oportunidades claras, pero Franco Armani se mostró firme bajo los tres palos.

En el complemento, lo que era una defensa organizada de Atlético Tucumán se transformó en una resistencia a base de ímpetu y amor propio.

Los dueños de casa buscaron una y otra vez el gol que los ponga arriba en el marcador, pero entre Carlos Lampe -la figura- y la ineficacia de los futbolistas de Núñez el marcador no se movió y River continúa sin poder sumar de a tres en la presente Liga Profesional.