Domingo negro para los sanjuaninos en Río Negro

Por diferentes motivos, ninguno de los representantes provinciales pudo culminar la sexta fecha del año del Campeonato Argentino de Rally.

Por Matías Russo

En el marco de la carrera n° 400 del historial de la categoría terminó adelantada e intempestivamente, debido al importante aumento de las precipitaciones en el Alto Valle de Río Negro, que empeoró mucho el estado de los caminos al punto tal que los volvió intransitables, incluso para los autos de competición.

Por tal motivo, desde la dirección de carrera, la dirigencia del certamen y los comisarios deportivos se decidió cancelar la prueba por cuestiones de seguridad.

Así, en primera instancia se acortó el recorrido de uno de las pruebas especiales, luego se la canceló y, cuando sólo se habían disputados dos de los seis tramos previstos para este domingo, se decidió suspender definitivamente la carrera. Pues a esa altura de la mañana, la traza se había comenzado a llenar de agua y barro en grandes proporciones, lo cual dificultaba siquiera el tránsito por los caminos.

Con todas estas complicaciones, los pilotos sanjuaninos no se vieron exentos y ni Gastón Pasten (VW), ni Sebastián Landa (Ford) ni Víctor Muratore (Ford) pudieron cumplir con el desarrollo total de la competencia, puntualmente en la jornada final de carrera.

En el caso de Pasten, en el arranque de la jornada se retrasó y, finalmente, debió abandonar. A pesar de esto, aún conserva con buen margen la punta del torneo en su divisional.

La suerte no fue muy diferente para los otros dos sanjuaninos que compiten dentro de la divisional menor de Rally Argentino, la RC5, con sendos Ford Fiesta. Pues Muratore abandonó el sábado y ya no fue de la partida el día domingo. Caso similar el de Landa, que aún desertando en la jornada sabatina, se había reenganchado para correr ayer pero finalmente no largó, cerrándose así un mal paso por la barrosa fecha rionegrina para los pilotos provinciales.

Por otro lado, en lo que respecta al clasificador general final de la prueba, la victoria fue para un histórico: Marcos Ligato. Nicolás Díaz (Skoda) y Alejandro Cancio (Skoda), culminaron segundo y tercero respectivamente.

La próxima fecha será del 16 al 18 de septiembre en lugar a confirmar todavía, aunque todos los cañones apuntan a la ciudad de Córdoba.