Domingo de Canapino

El campeón del TC2000, Agustín Canapino fue el vencedor de la segunda final del año en el escenario bahiense al cual no corrían desde hace 15 años. Fue una excelente remontada del ganador. Llaver y Santero completaron el podio.

Por Matías Russo

Con un rendimiento fenomenal de su Chevrolet Cruze, Agustín Canapino repitió victoria este fin de semana en el “Autódromo Ezequiel Crisol” de Bahía Blanca.

A puro sobrepasos y aprovechando que no tenía kilos de lastre, Canapino cierra la segunda fecha del año del TC2000 llevándose los puntos más importantes que estuvieron en juego en el trazado bahiense, escenario que hacía 15 años que no recibía a la categoría.

Este domingo, la competencia final del fin de semana se ponía en marcha con el dueño de la pole position, Leonel Pernía (Renault Fluence), partiendo desde la primera posición, lugar que no podría conservar por mucho tiempo ya que los 60 kilos de lastre que tenía le impidieron tener un ritmo similar a los autos que venían por detrás.

Asimismo, quien más aprovechó la situación de tener autos “pesados” por delante, es decir con kilaje extra por posición de campeonato –según lo estipula el reglamento deportivo 2022 de TC2000-, fue Canapino. Pues el vigente campeón de la divisional había tenido una mala primera fecha del año, por lo que no tenía lastre en su unidad de la marca del “Moño”, lo cual le dio ventaja para las carreras principalmente la del día domingo, donde largó desde más atrás aún que en la jornada sabatina pero aún así pudo lograr dos victorias inobjetables.

No obstante, en la competencia dominical tuvo, además, la “ayuda” de su compañero de equipo Bernardo Llaver quien venía liderando la prueba pero, una vez que tuvo a Canapino detrás suyo, el equipo dio la orden de que le deje el lugar a su coequiper.

A partir de allí, Canapino hizo su carrera, sacó provecho al máximo del rendimiento de su Chevrolet y, a través de un ritmo de vuelta inalcanzable, fue camino hacia una sólida victoria.