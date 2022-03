Dolor: un sanjuanino luchaba por su vida tras un choque y murió

Se trata un hombre de 68 años que sufrió graves heridas en el siniestro. Estuvo internado casi un día en el Hospital Guillermo Rawson.

Este martes por la tarde ingresó al Servicio de Urgencias del Hospital Rawson José Leonardo Alcayaga, un hombre de 68 años. El hombre había sufrido lesiones a causa de un choque cuando él iba en bicicleta. Tras casi 24 horas de luchar por su vida, murió.

Fuentes ligadas al caso revelaron que Alcayaga transitaba en una bicicleta y fue embestido por un auto Chevrolet Agile que era conducido por otro hombre, identificado como Diego Darío López, un bombero de San Juan . Fue un “toque”, según versiones. De hecho, el ciclista permaneció consciente y manifestaba algunos dolores, pero nada que hicieron suponer que la situación era de gravedad. Los policías de la Subcomisaria Cipolletti pidieron una ambulancia y trasladaron al herido al Rawson.

Alcayaga vivía en la Villa Unión de Chimbas. El siniestro ocurrió en calle Costanera, unos 700 metros antes de Bonduel.

Llamó la atención su deceso porque el diagnóstico inicial fue traumatismo encéfalo craneano leve, y traumatismo de cadera. Su estado de salud fue empeorando con el correr de las horas y finalmente falleció en horas de la tarde de este miércoles.

Conocido el desenlace fatal, la UFI Delitos Especiales tomó el caso y dictó las primeras medidas. Ahora deberá determinar si hubo responsabilidad del conductor en el hecho que terminó con la vida de una persona.

Por ahora el bombero no está detenido. Se conoció que un abogado particular está trabajando en una presentación ante la Fiscalía para que no soliciten la detención ante un juez de garantías.